Pij napar z liści poziomki. Pomoże pozbyć się nadmiaru wody i obrzęków

Jeśli chodzisz do lasu lub ogrodu zbierać poziomki, nie zapomnij także o liściach tej rośliny, z których można przygotować pyszny, zdrowy napar. Zrywać należy zielone liście, bez przebarwień. Najlepiej wtedy, gdy na krzaczkach pojawią się poziomki, bo są wtedy bardziej aromatyczne. Liście suszymy w ciepłym miejscu, z dostępem do świeżego powietrza. Gotowy susz z liści poziomek jest też do kupienia w aptece. Przechowywać go należy w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Dlaczego warto pić napar z liści poziomki?

W liściach poziomki zawarte są garbniki, taniny, flawonoidy, kwasy fenolowe, proantocyjany oraz witamina C. Picie naparu z liści tego owocu poprawia przemianę materii i działa moczopędnie. Dzięki temu pomaga pozbyć się nadmiaru wody i obrzęków. Wspomaga również leczenie chorób żołądkowo-jelitowych, a zwłaszcza biegunki. Ale lista prozdrowotnych właściwości naparu jest o wiele dłuższa. Warto wymienić:

oczyszczanie organizmu i walkę z infekcjami,

korzystny wpływ na skórę i błony śluzowe,

wspieranie układu krążenia oraz pracy wątroby,

ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i zapobieganie nowotworom.



Napar z liści poziomki można stosować też zewnętrznie w postaci okładów na stany zapalne, a także na łzawiące oczy.

Liście poziomki można też wykorzystać w kuchni

Suszone liście poziomki mają silny aromat i smak. Można nie tylko przygotować z nich napar, ale stosować je jako przyprawę do potraw. Podnoszą smak pieczonych i duszonych mięs oraz zup. Najlepiej dodać je drobno pokruszone. Liście poziomki dodaje się również do win i nalewek. Nadają im słodko-cierpkiego smaku.

Przepis: Napar z liści poziomki Napar z liści poziomki jest smaczny i korzystnie działa na zdrowie. Pij go 1-2 razy dziennie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1-2 łyżeczki suszonych liści poziomki

1 szklanka wody Sposób przygotowania Przygotuj naparSuszone liście poziomki zalej szklanką wrzątku. ZaparzNapar należy zaparzać pod przykryciem ok. 15 minut. Lekko ostudźNapar najlepiej pić lekko przestudzony.

