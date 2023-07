Ajran – czy warto go pić? Poznaj przepis i zobacz, jak działa na organizm

Ajran to idealny napój nie tylko na upalne dni. Jest bardzo popularny w Turcji i innych krajach Bliskiego Wschodu oraz Bałkanów. Ma intensywny słono-kwaśny smak. Można łatwo go przyrządzić. Żeby zrobić domowy ajran, wystarczą 3 składniki: naturalny jogurt, woda mineralna i odrobina soli. Dla wzbogacenia smaku można dodać szczyptę pieprzu czy kilka listków mięty. Najlepiej smakuje na zimno, z pianką na wierzchu. Dlatego do jego przygotowania należy użyć schłodzonych produktów oraz lodu.

Przepis: Domowy ajran Ajran idealnie gasi pragnienie. Pomaga na kłopoty trawienne. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 1 min. Liczba porcji 4 Składniki 400 g gęstego jogurtu naturalnego,

1,5 szklanki szklanki zimnej wody niegazowanej lub gazowanej, (można dodać więcej wody)

szczypta soli morskiej,

opcjonalnie: drobno posiekana mięta, czarny pieprz, lód w kostkach. Sposób przygotowania Przygotuj składnikiUmieść w blenderze lub wysokim naczyniu jogurt naturalny, zimną wodę i sól morską wraz z dowolnymi opcjonalnymi składnikami (kostkami lodu, miętą). Zmiksuj skłądnikiMiksuj, aż składniki się połączą, a na powierzchni pojawi się pianka. Powinno to zająć około 10-20 sekund. Podaj napójAjran najlepiej smakuje schłodzony.

Dlaczego warto pić ajran?

Ajran jest niskokaloryczny (w 100 ml napoju znajduje się około 47 kalorii), zawiera dobrze przyswajalne białko, żywe kultury bakterii oraz sole mineralne. Dzięki zawartym w nim bakteriom probiotycznym korzystnie wpływa na trawienie. Dlatego w wielu krajach popija się nim tłuste mięso i ciężkostrawne potrawy np. kebab. Ale napój pasuje też do młodych ziemniaków, pieczywa, czy innych mącznych dań. Picie ajranu odbudowuje mikroflorę bakteryjną przewodu pokarmowego i zapobiega biegunkom. Wzmacnia też odporność. Ponadto napój jest źródłem witaminy D, która korzystnie wpływa układ kostny i zapobiega osteoporozie. Ajran polecany jest też na kaca, gdyż oczyszcza i odtruwa organizm.

Czytaj też:

Te 3 produkty mleczne korzystnie działają na jelita. Włącz je do swojej dietyCzytaj też:

Ten napój oczyści jelita w jeden dzień. Wypróbuj jednodniową dietę oczyszczającą