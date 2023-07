Pudding z nasionami chia na odchudzanie. Przepis na zdrowy deser

Pudding chia z dodatkiem owoców to propozycja zdrowego deseru, ale z powodzeniem można też zjeść go na śniadanie. Zalecany jest osobom, które są na dietach odchudzających. Warto go spożywać, ze względu na niezwykle właściwości nasion chia.

Do przygotowania puddingu chia potrzebne są: nasiona chia, mleczko kokosowe i owoc mango, opcjonalnie miód, jeśli chcemy, żeby deser był słodszy. Swoje prozdrowotne właściwości smakołyk zawdzięcza głównie nasionom chia. Są one dobrym źródłem pełnowartościowego białka (w 100 g nasion chia znajduje się aż 16,54 g białka) oraz wapnia, którego mają niemal dwa razy więcej niż mleko. Znajdziemy w nich też mangan, fosfor, miedź, selen, żelazo, magnez, wapń i witaminy: E, B1 i B3. Nasiona chia zawierają też cenne kwasy omega-3, które wspomagają układ krążenia, obniżają poziom cholesterolu LDL. Natomiast zawarty w nich błonnik wspiera odchudzanie. Warto też wiedzieć, że nasiona chia w połączeniu z wodą lub mlekiem pęcznieją, dlatego szybko wypełniają żołądek i dają uczucie sytości na długo. Przepis: Pudding chia z mango Deser jest łatwy w przygotowaniu. Należy jednak pamiętać, że czas potrzebny do schłodzenia wynosi ok. 2 godz. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 ml mleczka kokosowego 5-7 proc.

2 łyżki nasion chia

1 małe dojrzałe mango pokrojone w kostkę

2 łyżeczki miodu

plasterki pomarańczy do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj nasiona chiaDo miski wlewamy mleko kokosowe, nasiona chia i miód. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy do lodówki na ok. 2 godziny. Pokrój owoceOwoce myjemy i obieramy ze skórki. Mango kroimy w kostkę, a pomarańcze w plasterki. Rozłóż deser do szklanekNamoczone w mleczku kokosowym nasiona chia należy przelać do szklanek lub pucharków gdy przybiorą galaretowatą formę. Do szklanek wkładamy też plasterki pomarańczy, a na wierzch pokrojone w kostkę mango. Odstawiamy do lodówki na 15 minut. Podaj deserDeser podajemy schłodzony. Jak jeszcze wykorzystać nasiona chia w kuchni? Nasiona chia można spożywać w całości, ale również mielone, na surowo i po ugotowaniu. Cenione są nie tylko za wartości odżywcze, ale też za delikatny orzechowy smak. Pasują nie tylko do deserów. Można dosypywać je do zup czy sałatek, ale też do owsianki, mleka czy jogurtu. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie dodać ich zbyt dużo, gdyż zwiększają objętość nawet 12-krotnie. Uwaga: Sporadycznie, u niektórych osób, po spożyciu nasion chia mogą pojawić się biegunki, bóle brzucha oraz niestrawność. Spowodowane jest to dużą zawartością błonnika w nasionach. Trzeba też pamiętać, że spożywając regularnie nasiona chia, należy dbać o odpowiednie nawodnienie (pić min. 1,5 l wody dziennie). Czytaj też:

