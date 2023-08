Najlepsze przepisy na sezonowe nalewki. Na liście pigwówka i nalewka z borówek

Nalewki to jeden ze sposobów na to, aby zachować sezonowe owoce na dłużej. WAŻNE: Alkoholowych nalewek nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych względów nie mogą spożywać alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

7 sprawdzonych przepisów na nalewki z sezonowych owoców

Wypróbuj nasze przepisy na owocowe nalewki.

Nalewka z mirabelek



Nalewka mirabelkowa to sposób na to, jak wykorzystać łatwo dostępne mirabelki, które można zupełnie za darmo zbierać z dziko rosnących drzew. Mirabelkówce przypisuje się m.in. właściwości wspomagające trawienie.Przepis na nalewkę z mirabelek.



Nalewka z borówek



Borówka amerykańska to w ostatnich latach jednej z najpopularniejszych owoców w Polsce. Z borówek można zrobić nalewkę o pięknym kolorze i hamującą procesy starzenia. Przepis na nalewkę z borówek.



Nalewka z owoców czarnego bzu



Owoców czarnego bzu nie kupisz w warzywniaku. Musisz samodzielnie je narwać z dziko rosnących krzaków. Warto, bo nalewka z owoców czarnego bzu przyda się przy infekcjach. Przepis na nalewkę z czarnego bzu.



Nalewka z wiśni



To jedna z najbardziej szlachetnych w smaku nalewek owocowych. Wiśniówce jednocześnie przypisuje się właściwości wspomagające serce. Przepis na nalewkę z wiśni.



Nalewka z żurawiny



Ma przepiękny kolor, a lecznicze właściwości nalewki z żurawiny docenią przede wszystkim ci, którzy chcą wzmocnić serce i poprawić funkcjonowanie układu moczowego. Przepis na nalewkę z żurawiny.



Nalewka z pigwy



Są tacy, którzy uważają, że to najlepsza z owocowych nalewek. Kwaśna pigwa ma wyjątkowy smak, a pigwówka jest zalecana na wzmocnienie odporności. Przepis na nalewkę z pigwy.



Ratafia



Nie bez powodu nazywana jest królową nalewek, bo łączy w sobie smak i właściwości wielu owoców. Można zacząć ją robić w dowolnym momencie owocowego sezonu. Przepis na ratafię.

O czym pamiętać przy robieniu nalewek?

Większość nalewek owocowych to przepisy z użyciem cukru. Jeśli zależy ci na prozdrowotnych właściwościach nalewki, ogranicz cukier do minimum lub z niego zrezygnuj. Do zrobienia nalewek można wykorzystać miód, jednak zmienia on smak nalewki. Miód sprawdzi się jednak doskonale jako dodatek do kwaśnej pigwy. Ważne jest, aby do nalewek wykorzystywać tylko zdrowe i niezepsute owoce.

Nalewki można robić zarówno na bazie spirytusu jak i wódki. Spirytus zwykle rozcieńcza się z wodą pół na pół. Wszystko zależy, jak mocny ma być trunek. Wszystkie nalewki potrzebują czasu. Najlepiej jeśli mogą stać kilka miesięcy, a niektóre nabiorą idealnego smaku nawet po pół roku czy roku – tak jest w przypadku pigwówki, która im dłużej stoi, tym jest lepsza.

Jeśli robisz nalewki w celach leczniczych, pamiętaj, że podstawą tego, aby wykorzystać cenne właściwości owoców, z których są zrobione, konieczny jest umiar. Nalewki takie jak ta z czarnego bzu, wiśni czy pigwy można dodawać w niewielkich ilościach w sezonie infekcji do herbaty. Nalewki podaje się zwykle w temperaturze pokojowej – to pozwala wydobyć z nich wszystkie aromaty.

