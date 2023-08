Vichyssoise, czyli zimna zupa z pora i ziemniaków na lato. Sekret pięknego wyglądu Francuzek

Mireille Guiliano, autorka bestsellerowych książek dotyczących sekretów dobrego wyglądu Francuzek w książce „Francuzki na każdy sezon” radzi, aby zarówno w sposobie życia jak i w kuchni, postawić na sezonowość, a wpłynie to również na dobry wygląd i samopoczucie. Życie zgodne z porami roku według tej autorki pozwala bowiem nie tylko korzystać z najlepszych produktów dostępnych w danym sezonie, ale i dostosowywać dzienne menu do trybu życia, jaki mamy w danej porze roku, co pozwala mniej się stresować.

Vichyssoise – idealna na ciepłe dni

Lato to okres, kiedy nie tylko mamy ochotę na lekkie, chłodne dania, ale również nie chcemy spędzać długich godzin w kuchni. W związku z tym na letnie dni Guillano poleca zupę vichyssoise, niezwykle prostą w przygotowaniu, której głównymi składnikami są pory i ziemniaki. Po schodzeniu serwujemy ją na zimno jako chłodnik.

Przepis: Vichyssoise, czyli zupa z pora i ziemniaków Łatwy do przygotowania francuski chłodnik. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 4 pory- tylko białe części

1 cebula

3 ziemniaki

1 litr bulionu drobiowego, warzywnego lub wody

200 ml śmietanki 30 proc.

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaPokrój pory na kawałki i dokładnie umyj, gdyż lubi gromadzić się w nich piasek. Odetnij zielone części- możesz wykorzystać je do bulionu. Obierz i posiekaj w kostkę cebulę i ziemniaki. Podsmaż warzywa i ugotuj zupęW dużym garnku rozpuść masło i wrzuć pory i cebulę. Podsmaż i dodaj ziemniaki, a następnie bulion lub wodę. Zmniejsz ogień i gotuj ok. 40 minut, aż warzywa będą miękkie. Zestaw z ognia i wlej śmietanę, zmiksuj na gładki krem. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Schłodź zupęPo wstępnym wystudzeniu wstaw zupę do lodówki na kilka godzin. Podawaj na zimno, posypaną koperkiem lub rzeżuchą.

Skąd pochodzi przepis na vichyssoise?

Co ciekawe, zupa ta została po raz pierwszy podana na zimno przez pochodzącego z okolic Vichy francuskiego kucharza Luisa Diat, który pracował na początku XX wieku w hotelu Ritz-Carlton w Nowym Jorku. Legenda mówi, że nie mając czasu na podgrzanie zupy podczas przyjęcia, postanowił podać ją na zimno. Danie okazało się tak udane, że na stałe włączył je do menu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zupę podać na ciepło, bo jest pyszna w obu wersjach.

Dlaczego warto przyrządzić vichyssoise?

Danie to składa się z łatwo dostępnych warzyw, których według aktualnej piramidy zdrowego odżywiania, powinniśmy spożywać ok. 5 porcji dziennie. Dieta bogata w warzywa dostarcza nam m.in. błonnika pokarmowego, który pomaga zachować właściwą wagę i ogranicza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

Główny składnik zupy, czyli por to niezwykle zdrowe warzywo, zawierające liczne antyoksydanty jak np. beta-karoten oraz luteinę, które chronią komórki organizmu przed zmianami chorobowymi w tym cukrzycą i nowotworami. Zawarte w porach związki siarki działają bakteriobójczo i grzybobójczo. Dodatkowo por oczyszcza organizm. Dlatego po to warzywo chętnie sięgają Francuski, które dbają o piękny wygląd.

