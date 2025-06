Masz dość zajadania stresu? Eksperci radzą, jak poradzić sobie z tym szkodliwym nawykiem

Zajadanie stresu to mechanizm, w którym sięgamy po jedzenie – najczęściej słodkie, tłuste lub słone przekąski – w odpowiedzi na napięcie emocjonalne, a nie tak naprawdę z głodu fizycznego. Taki sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami może przynosić chwilową ulgę, ale z czasem prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak nadwaga, zaburzenia trawienia czy poczucie winy. Często za zajadaniem stresu kryje się potrzeba ukojenia, bezpieczeństwa lub kontroli, której brakuje w danym momencie.

Jak nie zajadać stresu?

Dietetyczka kliniczna, Natalia Kuraś zdradziła sposoby na to, by poradzić sobie z zajadaniem stresu. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od świadomości swoich emocji – zauważania ich i nazwania. Uświadomienie sobie na przykład tego, że nie kieruje nami głód, ale właśnie emocje, to pierwszy krok do zmiany. Ważne jest też znalezienie przyczyny (stres w pracy, problemy w związku). Jeśli nie masz pewności, skąd bierze się problem – ekspertka radzi założyć dziennik żywieniowy i emocji (zapisuj dokładnie co i kiedy jesz, a także jakie emocje ci towarzyszą) – to pomoże ci lepiej zrozumieć, co tobą kieruje. Warto także szukać alternatyw jedzenie spowodowanego stresem – na przykład spotkanie z przyjacielem czy ćwiczenia oddechowe (chodzi o czynności, które pozwolą zredukować stres). Istotne jest także uważne jedzenie – skupianie się na smaku, zapachu i teksturze potrawy. Dietetyczka radzi też, by nie chomikować słodkich i słonych przekąsek (jeśli już nie możemy się powstrzymać – wybierzmy małe opakowanie).

Trzeba również pamiętać o tym, że zajadanie stresu może wzmacniać także niedobór snu, ale również źle zbilansowana dieta. Istotna w tym wszystkim jest też aktywność fizyczna, która pomaga zredukować stres. Na koniec – nie wahaj się szukać pomocy – porozmawiaj z psychologiem, dietetykiem lub rozważ terapię.

Jak przestać się przejadać? Rady psychodietetyka

Z kolei psychodietetyk Ewa Tylec zamieściła na swoim Instagramie wpis, w którym zdradziła, co robić, by przestać się przejadać – ta wiedza również może być pomocna dla osób, które zajadają stres. Ona również zauważyła, że ważne jest pozbycie się rozpraszaczy przy jedzeniu – chodzi na przykład o włączony telewizor czy korzystanie z telefonu. Trzeba również skupić się na tym, by spożywać regularnie posiłki, ponieważ pomijanie ich w ciągu dnia może spowodować, że finalnie zjemy później więcej.

Zadbaj o regularne jedzenie, aby nie doprowadzać do spadku stężenia glukozy we krwi – przekonuje ekspertka.

Dodatkowo ważne jest, by ustabilizować poziom glukozy we krwi.

Produkty o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak słodycze czy biały chleb, mogą spowodować skok glukozy we krwi, a następnie spadek, co może prowadzić do przejadania się. Zamiast tego wybierz takie produkty, jak na przykład fasola, owies, otręby, płatki owsiane – zaznacza.

Ważne jest również, by zwolnić – chodzi o wolniejsze tempo jedzenia oraz poświęcanie czasu na dokładne przeżuwanie, ponieważ zmniejsza to ogólne spożycie pokarmu i zwiększa uczucie sytości. Należy też ograniczyć spożywanie alkoholu.

Picie alkoholu może powodować przejadanie się, zmniejszając zahamowania i stymulując apetyt. Chociaż wypicie drinka lub dwóch z posiłkiem na ogół nie przyniesie wielkiego efektu, wypicie kilku drinków podczas jednego wieczoru może prowadzić do zwiększonego poziomu głodu – wyjaśniła.

Istotne jest również, by planować posiłki z wyprzedzeniem. Jak to zrobić? Specjalistka radzi, by mieć „pod ręką” zdrowe przekąski, pakować do pracy obiady zrobione w domu i zapatrzyć lodówkę w zdrowe produkty. Pomoże to zmniejszyć przejadanie się, ale także zaoszczędzić pieniądze i czas.

