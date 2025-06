Masło za grosze tylko dziś i jutro w Biedronce. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Masło to podstawowy produkt, który znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Najczęściej wykorzystujemy je do smarowania pieczywa, jednak jego rola nie kończy się na kanapkach. Masło świetnie sprawdza się również do smażenia, dodaje smaku wielu potrawom, a także jest niezastąpionym składnikiem podczas pieczenia ciast i robienia deserów. Z tego względu większość osób sięga po nie regularnie i musi uzupełniać zapasy stosunkowo często.

Tanie masło w Biedronce

Masło gości w niemal każdym polskim domu, jednak jego cena może teraz nieco przerażać. Dlatego warto kupować je na różnego rodzaju promocjach w supermarketach. Teraz ten produkt można dostać w bardzo dobrej cenie w Biedronce. Od piątku do soboty (13-14.06.) kupisz masło marki „Mleczna Dolina” w wyjątkowo okazyjnej cenie. Przy zakupie trzech kostek tego masła obowiązuje bowiem zniżka 40 procent. Cena za jedną sztukę (przy zakupie trzech sztuk) to jedynie 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 99 gr. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę Moja Biedronka

Zrobienie większych zapasów masła to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jeśli uda się kupić je w dobrej cenie. Masło ma długi termin przydatności do spożycia, szczególnie przechowywane w lodówce. Dodatkowo można je bez problemu zamrozić – zachowuje wtedy świeżość i smak nawet przez kilka miesięcy.

Co jeszcze można kupić taniej w Biedronce?

To jednak nie wszystkie korzystne oferty, ponieważ do soboty (14.06.) dużą paczkę kiełbasy śląskiej marki „Morliny” będzie można dostać za jedyne 99 gr zamiast 2 zł 69 gr. Jest to więc idealna okazja, jeśli ktoś w weekend planuje zrobić grilla. Do tego są przecenione wszystkie sosy marki „Madero”, „Heinz” i „Roleski”. Kupisz je w ramach promocji „2 plus 1”, co oznacza, że kupując dwa produkty, trzeci dostaniesz całkowicie za darmo. Limit dzienny to 6 opakowań (maksymalnie dwa opakowania gratis) na kartę „Moja Biedronka”.

Do tego można kupić taniej ser żółty w plastrach Sielski marki „Hochland” w ramach ofert „1 plus 1”. Za jedno opakowanie trzeba będzie zapłacić jedynie 3 zł 49 gr zamiast 6 zł 99 gr.

