Masz dość gotowania na diecie? Dietetyczka zdradza, co kupić w Żabce bez wyrzutów sumienia

Gotowe dania sprzedawane w sklepach i supermarketach przywodzą zwykle na myśl niezdrowe, wysoko przetworzone jedzenie. Wśród wielu produktów kiepskiej jakości, w sklepach można znaleźć też prawdziwe „perełki” z całkiem dobrym składem. Ma je w swoim asortymencie między innymi Żabka. Zwróciła na to uwagę dietetyczka Dominika Hatala. W jednym z najnowszych materiałów wskazała kilka najlepszych potrawy z oferty sieci. Sprawdź, co warto kupić, gdy nie masz czasu lub sił na stanie w kuchni. Te posiłki – jak zaznacza ekspertka – będą dobrym wyborem nawet podczas odchudzania.

Dobre „gotowce” z Żabki zdaniem dietetyczki

Specjalistka poleca zupę tajską z kurczakiem. Porcja (380 mililitrów) dostarcza 262 kalorii, w tym 8 gramów białka. Ma prosty, w miarę „czysty” skład. Zawiera jednak sporą ilość soli (1,1 g w 100 ml). Warto pamiętać, że nadmiar tej przyprawy w diecie może przyczynić się do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Pogarsza też funkcjonowanie nerek. Dlatego warto ograniczyć jej spożycie. Maksymalna bezpieczna dawka w przypadku osób dorosłych wynosi – jak wskazują eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej – 6 gramów na dobę.

Drugim „gotowcem” z Żabki rekomendowanym przez dietetyczkę jest tagliatelle z kurczakiem w sosie szpinakowym. Opakowanie o wadze 400 gramów stanowi solidną porcję obiadową (504 kcal). Znajdziemy w niej 30 g białka, 60 g węglowodanów i 14 g tłuszczów. Sam skład produktu zdaniem Dominiki Hatali wypada całkiem nieźle. Ekspertka oceniła również sałatkę z kurczakiem, kaszą, soczewicą, sosem cezar i fasolką edamame.

Opakowanie [o wadze 290 gramów – przyp. red] to 577 kilokalorii. Ponownie dobre makro – 34 g białka, 30 g tłuszczu i 26 gramów węglowodanów. Ten produkt to mój faworyt – zauważa specjalistka.

Ostatnia propozycja, jaką wymienia dietetyczka, to makaron w sosie bazyliowym z gotowanym kurczakiem (400 gramów). Jego wartość odżywcza prezentuje się następująco – 512 kilokalorii, 34 g białka, 64 g węglowodanów i 11 g tłuszczów. Ma najkrótszy skład ze wszystkich analizowanych dań.

Gotowe dania z Żabki – na co uważać?

Gotowe dania z Żabki to dobry wybór dla zabieganych i zapracowanych. Co ważne, jak podkreśla dietetyczka Dominika Hatala, można po nie sięgać nawet podczas odchudzania. Pamiętaj jednak, że tego typu posiłki nie powinny stanowić podstawy codziennego jadłospisu. Ważne, by dieta była różnorodna. Unikaj też zbytnich restrykcji. Odmawianie sobie kulinarnych przyjemności wbrew pozorom nie sprzyja zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Wręcz przeciwnie – zwiększa ryzyko przybierania na wadze i wystąpienia efektu jo-jo.

