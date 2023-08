Lecznicza nalewka z malin pomoże przy infekcjach. Sprawdzony przepis

Późne maliny zdaniem wielu są najlepsze. I to właśnie z nich proponujemy zrobić aromatyczną nalewkę o leczniczych właściwościach. Nalewka z malin doskonale sprawdzi się jako wsparcie przy wszelkiego rodzaju infekcjach, ale też przy dolegliwościach ze strony żołądka czy jelit. Maliny i ich przetwory (w tym właśnie nalewka) znane są jednak głównie ze swoich właściwości napotnych i przeciwgorączkowych. WAŻNE: Nalewki z malin nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych względów nie mogą spożywać alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

Jak zrobić nalewkę z malin?

Do nalewki zawsze wybieramy owoce dojrzałe i niezepsute (nie mogą być spleśniałe czy nadgniłe). Nalewkę z malin można zrobić na kilka sposobów. My proponujemy przepis na delikatną i słodką nalewkę na wódce. Przepłukane maliny należy włożyć do słoja, zasypać cukrem (ok. 2–3 szklanek cukru na kilogram malin). Słój należy odstawić, aż maliny puszczą sok i wówczas zalać wódką. Zwykle na kilogram owoców wystarczy ok. 0,7 l wódki (ważne, aby owoce były całkowicie przykryte). Nalewkę odstawiamy na ok. 6 tygodni. Po tym czasie zlewamy sam płyn do butelek. Nalewkę można zrobić również na spirytusie, wówczas po prostu będzie dużo mocniejsza. Najlepiej wtedy wlać tyle spirytusu, ile jest soku.

Nalewka z malin bez cukru

Nalewka z malin bez cukru również jest możliwa do zrobienia. Wówczas po prostu wystarczy zalać czyste maliny wódką i odstawić na ok. 6-8 tygodni i po tym czasie zlać sam płyn. Taką nalewkę można wówczas dosłodzić miodem, który wzmocni przeciwprzeziębieniowe działanie specyfiku. Proponujemy wybrać tu aromatyczny miód lipowy, którego smak dobrze komponuje się ze smakiem malin. Niektórzy do nalewki z malin i miodu dodają także sok z cytryny. Taką miksturę można dodawać do herbaty niewielkiej ilości, jako pomoc przy leczeniu infekcji.

