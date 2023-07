Tradycyjna konfitura z malin. Sprawdzony przepis

Tradycyjna konfitura z malin to całe owoce zawieszone w bardzo gęstym syropie. Jest intensywna i aromatyczna. Maliny są delikatnymi owocami i aby zachować je w konfiturze w całości, stosuje się jeden prosty trik – chodzi o to, aby samych malin nie gotować.

Jak zrobić konfiturę z malin?

Przy robieniu konfitury kluczowe są podstawowe zasady. Po pierwsze duża ilość cukru. To cukrowy syrop nadaje konfiturze jej charakterystyczną konsystencję i pozwala zachować owoce w całości. Tu ważna jest też delikatność. Malin się w tym przypadku nie gotuje, a jedynie delikatnie zalewa wrzącym syropem i tę czynność powtarza kilkukrotnie. Ile razy? To już zależy od ciebie – po kolejnym zalani i wystygnięciu syropu oceń, czy taka konsystencja konfitury ci odpowiada. Jeśli chcesz, aby była gęstsza, ponownie zlej syrop, zagotuj i zalej maliny. Finalny efekt to bardzo gęsty, dość ciemny syrop i całe maliny, które kurczą się podczas całego procesu.

RADA: Do cukrowego syropu zamiast wody czy soku z malin można także dodać sok z cytryny albo wodę wymieszaną z sokiem z cytryny. Wg tego samego przepisu można także zrobić konfiturę z innych delikatnych owoców, np. jeżyn.

Jak wykorzystać konfiturę z malin?

Konfitura malinowa jest idealna do słodzenia herbaty w jesienne i zimowe dni. Rozgrzeje i pomoże w zwalczaniu sezonowych infekcji. Ale taką konfiturę śmiało możesz też kłaść na kanapki, dodawać ją do różnego rodzaju deserów. Podgrzana konfitura malinowa świetnie sprawdzi się jako dodatek do lodów albo ciast typu sernik czy szarlotka.

Przepis: Konfitura z malin Tradycyjny przysmak z letnich owoców do zachowania na zimę. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg malin

1,2 kg cukru

szklanka wody lub świeżego soku wyciśniętego z malin Sposób przygotowania Przygotuj syrop i malinyOczyść i delikatnie opłucz maliny. Osuszone owoce umieść je w naczyniu (najlepiej szklanym). Zagotuj syrop z cukru i wody lub soku. Gorącym delikatnie zalej maliny i odstaw do następnego dnia. Po tym czasie zlej delikatnie syrop, zagotuj i ponownie zalej maliny. Czynność powtarzaj, aż konfitura nabierze odpowiedniej konsystencji. Przełóż konfiturę do słoikówGorące konfitury wystarczy przełożyć do czystych słoików i zamknąć.

