Błyskawiczny sok z jabłek na zimę. Wystarczy, że masz sokowirówkę

Sok z jabłek to jeden z najpopularniejszych soków. Najlepiej pić świeży, wyciśnięty z jabłek. Co zrobić, jeśli akurat nie masz czasu i możliwości robić soku? Zrób taki sok w sezonie na jabłka i zachowaj go w butelkach lub słoikach na dłużej. Co ważne – możesz zrobić taki sok bez dodatku cukru.

Sok jabłkowy na zimę bez cukru

Zrobienie takiego soku jest bardzo proste: wystarczy wycisnąć sok z jabłek przy pomocy wyciskarki lub sokowirówki. Sok należy przelać do wyparzonych butelek lub słoików, zakręcić i zapasteryzować. Najlepiej pasteryzować gotując w wodzie (temperatura nie powinna być niższa, niż 65 stopni Celsjusza – można to kontrolować przy pomocy termometru kuchennego) przez 30 minut. Trzeba pamiętać, że przy pasteryzacji chodzi o to, aby określoną temperaturę osiągnęła zawartość słoika. Potem wystarczy dokręcić nakrętki i gotowe. Można cieszyć się sokiem przez kolejne miesiące. Sok przygotowany w ten sposób będzie naturalnie mętny.

Sok jabłkowy i syrop jabłkowy na zimę

Sok jabłkowy z powyższego przepisu można według uznania dosłodzić. Na bazie takiego soku można też przygotować syrop jabłkowy do rozcieńczania z wodą. Wówczas dajemy na litr soku 750 g do kilograma cukru. Zagotowujemy, aż cukier się rozpuści i gorący syrop przelewamy do czystych i wyparzonych słoików. Możemy taki syrop krótko pasteryzować, ale zwykle nie jest konieczne.

Sok jabłkowy z sokownika

Sok jabłkowy można zrobić także przy pomocy sokownika, gdzie jabłka są podgrzewane przez parę wodną. Takie sok również jest smaczny, choć zachowa mniej wartości odżywczych, niż ten robiony przy pomocy wyciskarki. RADA: jeśli robisz sok z jabłek w sokowniku, zamiast cukru lub części cukru dodaj do jabłek kilka kiści ciemnych winogron (idealnie nadają się tu „działkowe” winogrona). Dzięki temu sok zyska nie tylko ładny kolor, ale też nabierze naturalnej słodyczy. Smakuje doskonale rozcieńczony wodą.

Jakie jabłka są najlepsze na sok?

Sok w zależności od gatunku jabłek będzie miał inny smak i kolor. Ważne, aby wybrać soczyste jabłka. My szczególnie polecamy kwaskowate antonówki lub lekko winne championy. Robiąc sok, można też mieszać ze sobą różne odmiany jabłek.

