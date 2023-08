Dżem, marmolada i konfitura – dlaczego warto je robić i co ma mniej cukru?

Jak wskazuje ekspertka, sięgając po warzywa i owoce z przeznaczeniem na przetwory, warto uwzględnić przy tym kalendarz i sezonowość poszczególnych produktów. Wrzesień to idealny moment na robienie przetworów z jabłek, winogron, aronii czy śliwek. W przypadku warzyw trafionym wyborem będzie papryka i kalafior, z których przetwory potrafią urozmaicić wiele dań. Październik to z kolei najlepsza pora na owoce takie jak pigwa czy gruszka, które mają wtedy wyjątkowy, słodki smak. Jesienią warto też zrobić przetwory z białej i czerwonej kapusty, które są polską specjalnością. To również idealny czas na umieszczenie w słoikach wielu smacznych gatunków grzybów, które można przygotować na różne sposoby, np. udusić lub zamarynować. W listopadzie natomiast jest czas na przetwory z buraków, dyni i żurawiny.

Dlaczego warto robić domowe przetwory?

Własnoręcznie przygotowując przetwory, mamy przede wszystkim pewność, że nie zawierają sztucznych składników, takich jak: zagęstniki, konserwanty, wzmacniacze smaku, aromaty czy barwniki. Oprócz tego, że są pyszne, dostarczają wartości odżywczych. Wpływają również na podniesienie odporności i wspomagają leczenie niektórych chorób.

„Skondensowane soki z owoców, takich jak malina, cytryna, porzeczka, żurawina czy owoc dzikiego bzu, to naturalne lekarstwa, zawierające prozdrowotne składniki, m.in. naturalny kwas salicylowy. Na przykład sok z czarnej porzeczki to prawdziwa bomba witamin, będąca źródłem m.in. antyoksydantów (w tym witaminy C i z grupy B), żelaza, wapnia i magnezu. Z kolei dżem porzeczkowy pozwoli dostarczyć nam do organizmu wielu cennych składników, takich jak błonnik pokarmowy, pod warunkiem że został przygotowany z całych, nieprzetartych owoców. Błonnik i kwasy organiczne występujące w czarnej porzeczce korzystnie wpływają na poziom glukozy i cholesterolu we krwi” – mówi dietetyczka Jadwiga Przybyłowska.

Co zdrowsze: dżem, marmolada czy konfitura?

Z owoców można przygotować najróżniejsze przetwory. Do najpopularniejszych należą: dżemy, konfitury, marmolady, powidła. Ich smak zależy od wyboru owoców i sposobu przyrządzenia, ale też od ilości dodanego cukru. Cukier, oprócz funkcji słodzącej, jest też naturalnym konserwant żywności. Jak wskazuje dietetyczka, lepiej z nim jednak w diecie nie przesadzać.

„O ile na przykład w marmoladzie cukru jest stosunkowo mało – 50 g na 1 kg owoców, o tyle przygotowując dżem, powinniśmy użyć go nieco więcej – 60 g na 1 kg owoców, a w przypadku konfitury zazwyczaj używa się nawet 1 kg cukru na 1 kg owoców” – mówi dietetyczka.

Trzeba również wiedzieć, że ilość cukru zależy ponadto od rodzaju owoców, z których przygotowujemy przetwory. Związane jest to z ilością zawartych w nich pektyn. Jak wskazuje ekspertka, owoce leśne i wiśnie, będą potrzebowały więcej cukru, niż jabłka, cytrusy czy morele. Zaleca w kuchni kreatywność, łączenie różnych owoców i dodawanie do nich przypraw (np. cynamonu czy kurkumy), które możemy dodawać według indywidualnych preferencji.

Czytaj też:

Jabłkowy mus z cynamonem bez cukru. Idealny na zdrowy deserCzytaj też:

Po co odwracać gorące słoiki do góry dnem? Jest naukowe wyjaśnienie