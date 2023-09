Fasolka po bretońsku wege. Przepis na rewelacyjne danie bez mięsa

Osoby, które decydują się na dietę bezmięsną, tęsknią czasem za niektórymi daniami. Jednym z nich jest fasolka po bretońsku pachnąca wędzonką. Coraz częściej zdarza się też, że choć ktoś je mięso, stara się ograniczać jego ilość. Dietetycy zalecają bowiem spożycie mięsa do maksimum 500 g tygodniowo oraz ograniczanie produktów z mięsa przetworzonego. Wędzony boczek i kiełbasa, dodatki do tradycyjnej fasolki po bretońsku, są bez wątpienia produktami przetworzonymi, które powinniśmy ograniczać w diecie. Fasola zaś, ze względu na dużą zawartość białka roślinnego, stanowi dobry zamiennik mięsa. Chcąc pogodzić upodobania smakowe i zalecenia dietetyczne, proponujemy fasolkę po bretońsku w wersji wege. To danie będzie miało wędzony posmak dzięki dodatkowi papryki pimentón.

Fasolka po bretońsku wege to tylko trzy składniki

Do przygotowania tego pysznego bezmięsnego dania, potrzebne są zaledwie trzy składniki. Są to: fasola, pomidory i hiszpańska papryka pimentón, którą można zastąpić ewentualnie innym rodzajem wędzonej papryki, którą akurat mamy pod ręką.

Fasola

Najlepsza będzie biała fasola o dużych lub średniej wielkości ziarnach. Dobrym wyborem będzie tu fasola typu Jaś. Warto wspomnieć, że fasola jest jednym z najzdrowszych pokarmów, o dużej zawartości błonnika. Błonnik z kolei wspiera mikrobiom w naszych jelitach, a co za tym idzie zdrowie całego organizmu. Dodatkowo, jeśli chcemy schudnąć, fasola jest dobrym rozwiązaniem, bo po jej zjedzeniu długo nie będziemy głodni.

Pomidory

W sezonie najlepiej skorzystać ze świeżych pomidorów, bo są najsmaczniejsze i nadają daniu najlepszy smak. Poza sezonem sięgnijmy po pomidory pelati. Pomidory zawierają wiele witamin i antyoksydantów, a w dodatku prawie każdy je lubi.

Papryka pimentón

Jest to czerwona papryka w proszku, pochodząca z Hiszpanii, którą jednak stosunkowo łatwo kupić w naszych sklepach. Papryka ta po zerwaniu jest wędzona i mielona i występuje w wersji łagodnej i pikantnej. Na początek warto zaopatrzyć się w wersję łagodną. Ten dodatek to nasz sekretny składnik, nadający daniu smak wędzonki, mimo że nie ma w nim ani grama mięsa.

Przepis: Bezmięsna fasolka po bretońsku Smakuje doskonale i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki pół kilograma białej fasoli

4 duże pomidory

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

2 liście laurowe

1 łyżeczka wędzonej hiszpańskiej papryki pimentón lub innej mielonej papryki

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Ugotuj fasolęJeśli kupisz tegoroczną fasolę, nie musisz jej moczyć. Jeśli jest sucha, namocz ją na noc w wodzie z solą. Następnie ugotuj ją w lekko posolonej wodzie z dodatkiem liści laurowych i obranych ząbków czosnku (ok. 10 min.) Przygotuj pomidorową bazęDo garnka wlej oliwę i dodaj pokrojoną drobno cebulę. Podsmaż chwilę i dodaj obrane ze skórki i pokrojone w kawałki pomidory. Podduś wszystko, aż pomidory stworzą sos. Dopraw danieDodaj do sosu pomidorowego ugotowaną fasolę, podduś razem ok. 10 minut, dodając w razie potrzeby wodę, aby uzyskać pożądaną konsystencję. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Możesz podawać to danie z kromką dobrego chleba lub w celu podniesienia jego wartości odżywczej, możesz dodać jajko sadzone i położyć je na fasoli.

Wskazówki do przygotowania wege fasolki po bretońsku

Jeśli przygotowujesz danie z suszonej fasoli, posól wodę nie tylko do gotowania, ale i do moczenia fasoli. Jak wykazał eksperyment przeprowadzony przez kulinarnego eksperta J. Kenji Lopez-Alta, aby uzyskać kremową i niepopękaną fasolę warto posolić wodę do jej moczenia jedną łyżką stołową soli na litr wody, przepłukać fasolę zimną wodą przed gotowaniem, a następnie dodać odrobinę soli do wody, w której fasolę ugotujemy. Aby uniknąć wzdęć i gazów należy wylać wodę po zagotowaniu fasoli i zalać ja świeżą wodą. Zmniejszy to zawartość oligosacharydów, które mogą stać za problemami trawiennymi.

