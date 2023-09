Gremolata – włoska przyprawa, która nadaje niezwykłego smaku. Przepis

Do przygotowania gremolaty potrzebne jest zaledwie kilka dostępnych powszechnie składników: natka pietruszki, czosnek i utarta skórka z cytryny. Gremolata jest wyrazista w smaku i aromatyczna. Łatwo ją przygotować. Warzywa wystarczy drobno posiekać lub utrzeć w moździerzu. Do gremolaty można dodać kilka łyżek oliwy z oliwek, jeśli chcemy, żeby miała bardziej płynną konsystencję.

We Włoszech przyprawa używana jest jako dodatek do cielęciny, a zwłaszcza do ossobuco, czyli giczy cielęcej duszonej w białym winie i pomidorach. Danie serwowane jest w najlepszych restauracjach, zwłaszcza w Mediolanie. Gremolata pasuje nie tylko do cielęciny, ale również do królika i dań z drobiu. Można użyć ją do każdego rodzaju mięsa oraz warzyw, a nawet grzybów. Gdy dodamy jej do sałatek, będą smaczniejsze.

Przepis: Gremolata Można przechowywać ją w lodówce kilka dni, w szczelnie zamkniętym słoiczku. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 3-4 duże ząbki czosnku,

skórka z dużej cytryny,

1/2 pęczka natki pietruszki,

sól morska,

2 łyżki oliwy z oliwek,

ew. pieprz czarny grubo mielony. Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCytrynę trzeba dokładnie wyszorować i sparzyć. Odciąć górną i dolną część owocu i wyrzucić. Natkę opłukać i osuszyć. Czosnek obrać. Posiekaj składnikiPosiekać bardzo drobno składniki. Skórkę zetrzeć na drobnej tarce. Na koniec dodać odrobinę soli morskiej oraz pieprz. Utrzyj składniki w moździerzuJeśli chcemy, żeby przyprawa była bardziej płynna, pokrojone warzywa można utrzeć w moździerzu i dodać do nich 2 łyżki oliwy z oliwek. Całość dobrze wymieszać.

Gremolata jest zdrowa

Gremolata jest nie tylko smaczna, ale ma też właściwości prozdrowotne. Warto włączyć ją do jadłospisu, zwłaszcza gdy chcemy zadbać o odporność. Odpowiada za to zawarty w niej czosnek, który ma działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe. Jest też bogatym źródłem witaminy C, korzystnie działającej na odporność (w 100 g znajduje się 31 mg tej witaminy). Jeszcze więcej witaminy C znajdziemy natce pietruszki (w 100 g natki jest ok.170 mg witaminy C) oraz skórce z cytryny (w 100 g skórki jest jej 129 mg). Natka pietruszki jest bogatym źródłem żelaza (w 100 g jest go 5 mg), zalecana jest więc osobom, które chcą wzmocnić swój organizm. Ponadto dodawanie natki pietruszki do potraw korzystnie wpływa na trawienie, gdyż zapobiega wzdęciom i obrzękom.

