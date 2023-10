Mąż zaskoczył mnie tym daniem. To najlepsze warzywa z piekarnika, jakie jadłam

Warzywa z piekarnika to pyszne danie. Oczywiście na blaszce mogą wylądować również inne warzywa, nie te z przepisu mojego męża. Można dodać pomidorki koktajlowe, paprykę czy buraki ćwikłowe. Warto też komponować różne warianty smakowe z wykorzystaniem ulubionych przypraw i ziół. W przepisie podaję ilość składników na jedną blachę warzyw z piekarnika.

Przepis: Warzywa z piekarnika Warzywa pokrojone na duże kawałki (lub pieczone w całości, jeśli są mniejszych rozmiarów) wystarczy obtoczyć w oliwie i przyprawach, by zrobić z nich pyszną pieczoną przekąskę. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 3 Składniki 10 ziemniaków (najlepiej małych rozmiarów)

mały kalafior

5 średniej wielkości marchewek

3 czerwone cebule

puszka ciecierzycy

3-4 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek

sól, pieprz, oregano, rozmaryn, kolendra, słodka papryka

3 ząbki czosnku Sposób przygotowania Przygotowanie warzywUmyj, obierz i pokrój warzywa na kawałki. Ziemniaki, jeśli są małe, warto upiec w całości, jeśli są duże, to pokrój je w łódeczki. Kalafior podziel na różyczki. Cebulę pokrój w piórka, a marchewki w słupki. Czosnek najlepiej posiekaj na drobno. Ciecierzycę z puszki wyłóż na sitko, żeby obciekła. Tak przygotowane warzywa umieść w osobnych miskach. Przygotowanie marynatyOliwę z oliwek lub olej rzepakowy wymieszaj z posiekanym czosnkiem. Jeśli nie przepadasz za czosnkiem, możesz z niego zrezygnować. Przyprawienie składnikówDo każdej miski z warzywami dodaj po łyżce przygotowanej marynaty. Dodaj przyprawy, które możesz komponować wg uznania. Ziemniaki posyp np. solą i rozmarynem, kalafior – solą i słodką papryką, marchewkę – oregano, a czerwoną cebulę – pieprzem i solą. Ciecierzycę warto oprószyć kolendrą i odrobiną pieprzu. Ułożenie warzyw na blaszceBlaszce wyłóż papierem do pieczenia. Wyłóż na nią warzywa, starając się, by rozłożyć je równomiernie i nie za ciasno. Pieczenie warzyw w pikarnikuRozgrzej piekarnik do temperatury ok. 200°C. Umieść blaszkę z warzywami w rozgrzanym piekarniku i piecz je przez ok. 20-30 minut, lub do momentu, gdy staną będą miękkie i lekko się zarumienią. Serwowanie upieczonych warzywWarzywa z piekarnika można podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno, jako przystawkę lub dodatek do głównego dania. W każdej wersji smakują wyśmienicie.

Możesz modyfikować ten przepis do swoich preferencji, wybierając ulubione warzywa i przyprawy. To proste danie, które można modyfikować i dostosowywać do różnych smaków i okazji. Jest niskokaloryczne, więc przypadnie do gustu osobom dbającym o linię lub chcącym zgubić zbędne kilogramy.

Czytaj też:

Jakich warzyw nie jeść na diecie? Niektóre przyniosą zupełnie odwrotny skutek, niż myślicieCzytaj też:

Blanszowanie warzyw i ziół. Jak to dobrze zrobić?