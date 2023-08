Blanszowanie warzyw i ziół. Jak to dobrze zrobić?

Blanszowanie to po prostu poddanie warzyw krótkiej obróbce termicznej (zwykle trwającej nie dłużej, niż 3 minuty), a następnie ich schłodzenie. Blanszowane warzywa można wykorzystać na wiele sposobów.

Jak blanszować warzywa?

Warzywa do blanszowania należy pokroić lub podzielić na mniejsze części. Przyjmuje się, że blanszowanie powinno trwać od 30 sekund do 3 minut – w zależności od produktu. Tyle samo powinno trwać ogrzewanie, co potem chłodzenie. Czyli np. 30 sekund gotowania i 30 sekund chłodzenia.

Warzywa można blanszować, wrzucając je do wrzątku albo po prostu trzymając nad parą. Warzywa takie jak marchewka, korzeń pietruszki czy seler należy gotować ok. 3 minut, ale już np. liście szpinaku należy trzymać we wrzątku ok. pół minuty. Warzywa chłodzi pod zimną bieżącą wodą, a jeszcze lepiej wrzucić je do miski z wodą i lodem. Blanszowane warzywa można dodawać do sałatek, zrobić z nich warzywne puree, ale też np. wykorzystać do przetworów. Na takiej samej zasadzie można blanszować również owoce.

Jak blanszować zioła?

Blanszowanie ziół to bardzo szybki zabieg i nie powinien on trwać dłużej, niż minuta (zwykle wystarczy 30 sekund). Zioła takie jak bazylia czy zielona natka pietruszki zachowają swój wyrazisty kolor, ale jednocześnie staną się miękkie, co przydaje się np. przy robieniu puree i miksowaniu. Ten zabieg także przedłuży trwałość potraw zrobionych z wykorzystaniem takich ziół.

Blanszowanie przed mrożeniem i suszeniem

Blanszowanie to zabieg, który warto zastosować przed mrożeniem czy suszeniem warzyw i owoców (w przypadku owoców mówimy jedynie o owocach twardych typu jabłka, gruszki czy śliwki). Pozwoli zachować ich składniki odżywcze, ale jednocześnie pomoże zachować ładny kolor i strukturę. Po zabiegu blanszowania – niezależnie od tego, czy chcesz potem warzywa mrozić czy suszyć, należy je dokładnie osuszyć.

