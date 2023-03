Co zrobić z ciasta francuskiego? Czy ta przekąska jest zdrowa?

Szukając sposobu na szybkie przekąski, warto zdecydować się na wykorzystanie ciasta typu francuskiego, które wyróżnia się charakterystyczną, warstwową strukturą i głęboko maślanym smakiem. Można przygotować je samodzielnie lub wybrać mniej pracochłonne rozwiązanie, czyli gotowe ciasto francuskie, którego smak dopełnimy ulubionymi dodatkami. Z ciasta francuskiego możemy przygotować wiele pyszności – począwszy od słodkich placków, ciastek i ciasteczek, a skończywszy na wykwintnych wytrawnych tartach i pasztecikach.

Tradycyjne ciasto francuskie to połączenie dwóch rodzajów ciast. Powstaje z ciasta podstawowego i ciasta maślanego; jest wielokrotnie składane i rozwałkowywane. Dzięki temu zabiegowi ma charakterystyczną strukturę – po upieczeniu składa się z delikatnych, cieniutkich listków.

Jak zrobić domowe ciasto francuskie?

Samodzielne przygotowanie ciasta francuskiego nie jest trudne, ale czasochłonne i wymaga cierpliwości. Warto jednak spróbować, bo wielokrotne wałkowanie, składanie i schładzanie ciasta w lodówce, zapewnia wyjątkowy efekt. Potrzebne są tylko cztery składniki: 250 g miękkiego masła, 200 g mąki pszennej, 1/2 łyżeczki soli i 100 ml zimnej wody. Niestety w związku z potrzebą wielokrotnego wałkowania i chłodzenia ciasta w lodówce czas jego przygotowania to ok. 12 godzin.

Jeżeli brakuje nam czasu, cierpliwości i kulinarnych umiejętności, to możemy wykorzystać gotowe ciasto francuskie, które dostępne jest w większości sklepów spożywczych. Znajdziemy je w ladzie chłodniczej, bo musi być trzymane w niskiej temperaturze. Niektórzy producenci oferują również ciasto francuskie mrożone.

Gotowe ciasto francuskie jest tanie, smaczne i zawsze się udaje, ale przed zakupem powinniśmy sprawdzić jego skład, aby uniknąć spożywania różnych dodatków do żywności.

Czy ciasto francuskie jest zdrowe?

Ciasto francuskie, choć wyjątkowo lekkie, dostarcza do organizmu sporo kalorii. Główne składniki, z których powstaje to biała mąka pszenna, masło, woda i sól. Taki skład mają niektóre z dostępnych w sklepach produktów gotowych. Musimy jednak uważać, bo większość gotowych ciast francuskich zawiera m.in. olej palmowy, cukier, a także emulgatory i inne dodatki, które nie wpływają w pozytywny sposób na ich smak i nasze zdrowie.

Ciasto francuskie nie jest produktem niskokalorycznym. Trzeba pamiętać, że w jego składzie znajdują się tłuszcze oraz pszenna mąka, które są źródłem pustych kalorii, jednak spożywane z umiarem, nie powinno w negatywny sposób wpłynąć na wygląd sylwetki i ogólny stan zdrowia. Na jego bazie możemy przygotować nie tylko słodkie przekąski, ale także wykwintne przystawki np. tartę ze szpinakiem i serem feta, ślimaczki z pieczarkami lub paszteciki z kapustą.

Opakowanie ciasta francuskiego może mieć różną wagę. Z około 500 g gotowego ciasta francuskiego przygotujemy średnio 5-6 porcji gotowego dania.

Co zrobić z ciasta francuskiego? Pomysły na słodkie przekąski

Z użyciem ciasta francuskiego możemy przygotować różne placki, ciastka i ciasteczka. Jego delikatny smak świetnie komponuje się z sezonowymi owocami, marmoladą, dżemem, białym serem, a także budyniem. Tak naprawdę, mamy niemal nieograniczone możliwości – wystarczy nieco kreatywnego podejścia, aby wyczarować królewskie desery.

Ciasto francuskie przed użyciem musi zostać dobrze schłodzone w lodówce – jeżeli będzie stało w temperaturze pokojowej, to stanie się zbyt miękkie i będzie kleiło się do rąk. Zanim przystąpimy do przygotowywania słodkich przekąsek, warto przygotować wszystkie składniki nadzienia np. usmażone z dodatkiem cynamonu jabłka, świeże owoce, twaróg z cukrem waniliowym i żółtkiem, bądź domową konfiturę, którymi nadziejemy ciasto francuskie. Możemy to zrobić na kilka sposobów, np. wycinając z ciasta francuskiego kwadraty, na których położymy farsz i następnie złożymy ciasto na pół, tworząc trójkąty. Trzeba pamiętać, aby dokładnie skleić brzegi ciasta francuskiego – możemy sobie w tym pomóc dociskając je np. widelcem.

Prosty sposób na ciastka francuskie to wykorzystanie całego płata ciasta, na którym w równych odstępach ułożymy farsz, a następnie przykryjemy drugim płatem ciasta francuskiego. Na koniec trzeba wyciąć prostokąty lub kwadraty i dokładnie zlepić ich brzegi. Wierzch ciastek smarujemy żółtkiem (lub wodą), a do tego możemy posypać je np. brązowym cukrem. Blachę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza i pieczemy około 15-20 minut.

Z ciasta francuskiego możemy również przygotować ciasteczka o różnych kształtach bez nadzienia (np. ślimaczki posypane cukrem i cynamonem), pyszne rogaliki z marmoladą lub dżemem, gniazdka i placki z dowolnym nadzieniem. W przypadku placków z ciasta francuskiego np. z jabłkami trzeba pamiętać o wykonaniu kilku nacięć górnej warstwy ciasta, którą przykryjemy nadzienie, aby gromadząca się w środku para mogła swobodnie uchodzić.

Wykwintne dania z ciasta francuskiego

Wykwintne dania z ciasta francuskiego doskonale sprawdzają się jako przystawka. W tym przypadku również mamy pełną dowolność w wyborze nadzienia. Ciasto francuskie doskonale smakuje np. ze szpinakiem i serem feta, nadzieniem z pieczarek lub kapusty i grzybów, a także z mięsem. W zależności od upodobań kulinarnych możemy podawać je w różnej formie. Ogromną popularnością cieszą się np.:



tarta z ciasta francuskiego,

wykwintne pierożki z warzywami i mięsem z kurczaka,

ślimaczki z pieczarkami i żółtym serem,

paluchy z ciasta francuskiego z sosem pomidorowym, ziołami i parmezanem,

paszteciki.

Dzieci uwielbiają natomiast parówki w cieście francuskim, jednak w tym przypadku, musimy zwrócić szczególną uwagę na jakość składników. Parówki powinny składać się w 100% z mięsa! Co więcej, taka przekąska nie powinna być serwowana dzieciom zbyt często.

Hitem wśród dzieci i dorosłych są również pierożki z ciasta francuskiego nadziewane smażonym mięsem z dodatkiem przyprawy gyros, sosu pomidorowego oraz żółtego sera. Można podawać je np. z domowym sosem czosnkowym. Nadzienie można także wzbogacić np. pokrojoną w kostkę papryką oraz innymi warzywami.

Ciasto francuskie w wersji wykwintnej również wymaga posmarowania żółtkiem. Możemy je dodatkowo posypać kminkiem, nasionami czarnuszki, sezamem lub ulubionymi ziołami. Przed pieczeniem gotowe dania z ciasta francuskiego nie powinny być trzymane w cieple – po przygotowaniu najlepiej wstawić je od razu do nagrzanego piekarnika.

