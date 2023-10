To najlepszy makaron z dynią jaki jedliśmy. Przepis jest banalnie prosty

– Nie wiesz, co tracisz! – stwierdził Robert Stachnik (który fotografował gotowanie) widząc, że jem wegetariańską wersję makaronu z dynią, czyli bez pancetty. – Pancetta jest tu doskonale wyczuwalna i jest to tak dobre, że na pewno będę chciał zjeść taki makaron jeszcze nie raz – dodał. Ja powiem tylko tyle: na drugi dzień pobiegłam do osiedlowego warzywniaka i kupiłam dynię Hokkaido, bo chcę jak najszybciej powtórzyć ten przepis w domu. Wierzę Robertowi na słowo, że z pancettą jest świetny, ale myślę, że wegetarianie też nie mają czego żałować, bo ja jestem makaronem z dynią tej wersji po prostu zachwycona.

Jak zrobić makaron z dynią?

– Korzystajcie z sezonu na dynię – zachęca Leszek Wodnicki, który przygotował danie specjalnie dla nas. Jak podkreśla, do tego przepisu najlepiej wykorzystać dynię Hokkaido. – Ma piękny kolor, jest bardzo aromatyczna, no i można ją zetrzeć razem ze skórką – podkreśla.

W przepisie najpierw podsmażamy pancettę (można ją zastąpić zwykłym, wędzonym boczkiem) i ściągamy ją z patelni, zlewając jednocześnie nadmiar wytopionego tłuszczu. Po co ten zabieg? – Nie chcemy, żeby dynia pływała nam w tłuszczu, ale jednocześnie to masło jest tu naszym nośnikiem smaku, dlatego dodajemy kolejną łyżkę do smażenia dyni, to masło nam się po prostu w dynię wchłonie. Dopiero wtedy dodajemy do dyni usmażoną wcześniej pancettę – radzi kucharz. Jak dodaje, przy tym daniu trzeba koniecznie uważać na ilość soli, ponieważ pancetta jest sama w sobie dość słona. Gotowy makaron wystarczy tylko posypać tartym parmezanem i udekorować bazylią. Smacznego!

Przepis: Makaron tagliatelle z dynią, pancettą i parmezanem Proste danie z makaronu i dyni dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g startej dyni Hokkaido ze skórką

2 łyżki masła

100 g pancetty lub wędzonego boczku

80 ml śmietanki kremówki 30 proc.

świeżo zmielony czarny pieprz

50 g świeżo startego parmezanu lub grana padano

2 porcje makaronu tagliatelle (około 180 g)

sól

listki bazylii do dekoracji Sposób przygotowania Uszykuj składniki Uszykuj dynię Usmaż pancettę Ugotuj makaron Usmaż dynię Zrób dyniowy sos, dodaj makaron Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

