Ekspresowy chleb, który smakuje jak ten z najlepszej piekarni. Jego skórka obłędnie chrupie

Robienie chleba samodzielnie w domu daje ogromną satysfakcję. Możecie też eksperymentować z różnego rodzaju przepisami. My polecamy chleb z twarogu – jeśli raz spróbujecie tego przepisu, to gwarantujemy, że nigdy nie wrócicie już do klasycznej receptury. Choć wydaje się, że mąka jest obowiązkowym składnikiem podczas robienia chleba, to okazuje się, że równie smaczny może wyjść bez jej użycia. Co więcej, nie musicie używać też drożdży, więc będziecie mogli zapomnieć o żmudnym czekaniu na to, aż ciasto wyrośnie.

Jak zrobić ekspresowy chleb bez mąki? Prosty przepis

Bochenek chleba przygotowany według poniższego przepisu będzie wspaniale wilgotny w środku i miękki, ale z chrupiącą skórką na wierzchu. Jest to więc połączenie idealne, któremu nie oprze się żaden z domowników. Jeśli będziecie jeść go z samym masłem – z pewnością przypomnicie sobie smak dzieciństwa, ponieważ ten chlebek będzie smakował jak ten z najlepszej piekarni.

Składniki: 150 g otrębów owsianych,

pół kilograma twarogu,

3 jajka,

30 g siemienia lnianego,

120 g płatków owsianych,

sól. Sposób przygotowania Połączcie ze sobą wszystkie składnikiNajpierw zmielcie w blenderze płatki owsiane na drobną masę. Następnie przełóżcie je do miski i dorzućcie do nich twaróg, otręby oraz siemię lniane i odrobinę soli. Wbijcie też jajko, a później wszystko porządnie wymieszajcie (najlepiej użyjcie do tego dłoni). Powinna powstać wam jednolita masa. Przełóżcie masę do formyPrzygotujcie formę na chleb – wybierzcie najlepiej keksówkę. Następnie wyłóżcie ją papierem do pieczenia i wylejcie do niej przygotowaną masę. Delikatnie natnijcie górę – sprawi to, że chleb nie popęka na bokach. Upieczcie chlebChleb włóżcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczcie go przez około 50 minut. Po tym czasie wyjmijcie chleb z piekarnika i poczekajcie do momentu, aż ostygnie. Wtedy już możecie go zajadać.

W czym tkwi sekret doskonałego smaku chleba z twarogu?

Głównym składnikiem tego chleba jest twaróg. Zapewne większość z was pierwszy raz spotyka się z takim przepisem, ponieważ jest to dość niecodzienny składnik tego wypieku. Tak przyrządzony chleb nie zawiera w swoim składzie mąki, jest pozbawiony też drożdży – dzięki czemu zrobicie go w naprawdę szybkim czasie.

Za sprawą siemienia lnianego oraz otrębów i płatków owsianych jest za to zdrowszą wersją klasycznego przepisu. Składniki te dodatkowo sprawią, że struktura tego chlebka będzie znacznie ciekawsza. Co więcej, są one świetnym źródłem błonnika, dzięki któremu nie będziecie podjadać między posiłkami. Zmniejsza on uczucie głodu, a przez to zapobiega nadprogramowym kilogramom.

Co jeszcze można dodać do chleba z twarogu?

Jeśli lubicie, gdy w takim domowym chlebie jest dużo dodatków, nie musicie ograniczać się jedynie do płatków i otrębów owsianych oraz siemienia lnianego. Możecie użyć również ziaren słonecznika lub dyni – nie tylko nadadzą mu interesującego wyglądu i smaku, ale sprawią też, że dostarczycie do organizmu więcej składników odżywczych. Świetnie sprawdzi się także żurawina, która nada wypiekowy lekko słodkiego smaku – będzie to cudowne przełamanie, jeśli chleb połączycie z wytrawnymi dodatkami. Śmiało możecie użyć też pokruszonych orzechów, które będą miło chrupać podczas jedzenia.

Dobrze sprawdzą się też suszone pomidory lub oliwki. Możecie eksperymentować z dodatkami, stawiając na swoje ulubione produkty. W ten sposób chlebek będzie jeszcze smaczniejszy. Jeśli jesteście miłośnikami słodkich smaków – wybierzcie cząstki owoców, takich jak suszone śliwki, rodzynki, kawałki jabłek.

