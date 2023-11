Dodałam do zupy pomidorowej jeden nietypowy składnik. Moja rodzina oszalała na jej punkcie

Przygotowanie zupy pomidorowej nie jest trudne. Ważne, by zadbać o dobrą jakość składników wykorzystanych do jej przyrządzenia. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na pomidory. Źle dobrany produkt może całkiem zepsuć smak dania. Najlepiej sięgać po świeże warzywa lub passatę. Jeśli decydujecie się na kupno gotowego przecieru, zwróćcie szczególną uwagę na jego skład. Wybierajcie artykuły spożywcze bez dodatku cukru, sztucznych barwników i konserwantów.

Przepis: Zupa pomidorowa z pomarańczowym dodatkiem Zupa pomidorowa może występować w wielu różnych odsłonach. Ta wersja z pewnością podbije wasze serca. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 400 g passaty lub pomidorów z puszki

1 średniej wielkości cebula

ząbek czosnku

1 pomarańcza

1 łyżka masła

przyprawy do smaku (sól, pieprz) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówUmyjcie i wyparzcie pomarańczę. Wyciśnijcie z niej sok (uważajcie na pestki) i zetrzyjcie skórkę pomarańczową. Wystarczy jej niewielka ilość (jedna łyżeczka), Pamiętajcie. że biała część skórki jest gorzka u nie nadaje się do spożycia. Przeciśnijcie czosnek przez praskę. Obierzcie i posiekajcie drobno cebulę i podsmażcie ją razem z czosnkiem na maśle (aż do momentu, gdy się lekko zarumieni). Uważajcie, by jej nie spalić. Gotowanie zupyWlejcie do garnka pomidory, dodajcie podsmażoną cebulkę z czosnkiem oraz sok z pomarańczy. Gotujcie przez 15 minut. Na koniec zmiksujcie całość, Zupa powinna mieć konsystencję gęstego kremu). Jeśli jest za gęsta, możecie dodać do niej trochę bulionu warzywnego. Podawanie zupyDoprawcie zupę i dodajcie do niej skórkę pomarańczową. Danie możecie udekorować bazylią albo kleksem śmietany i podawać z grzankami.

Jak podkręcić smak zupy pomidorowej?

Sok z pomarańczy „podbija” kwaskowość warzyw. Dzięki niemu zupa pomidorowa zyskuje ciekawy smak i niepowtarzalny aromat. Ale to niejedyny dodatek, jakim warto wzbogacić zupę pomidorową. Możecie do niej dorzucić również imbir (starty lub mielony), szczyptę curry i słodkiej bądź ostrej papryki. Przyprawy sprawią, że zupa zyska nie tylko nowe walory smakowe, ale też rozgrzewające właściwości. To ważne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy pogoda nas nie rozpieszcza, a niska temperatura daje się mocno we znaki. Oczywiście nie musicie trzymać się ściśle wskazanych wytycznych. Istnieje wiele pomysłów na zupę pomidorową. Nie bójcie się eksperymentować.

Dlaczego warto jeść zupy na bazie warzyw?

Zupy warzywne, takie jak pomidorowa, dostarczają organizmowi wielu cennych składników ważnych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Wzmacniają odporność i są źródłem błonnika, który pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Błonnik spożywczy zapewnia uczucie sytości na dłużej, a jednocześnie stymuluje perystaltykę (ruchy) jelit. Dzięki temu proces trawienia przebiega szybko i sprawnie. Oczywiście wiele zależy od tego, czego użyjemy do przygotowania danego dania. Jeśli zależy wam na przygotowaniu zupy warzywnej w wersji fit, zrezygnujcie z robienia zasmażek i stosowania tłustych dodatków, na przykład śmietany.

Czytaj też:

Rozwarstwiona, rzadka zupa pomidorowa? Podpowiadamy jak naprawić ten błądCzytaj też:

Jak zrobić idealną zupę pomidorową z niedzielnego rosołu?