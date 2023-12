Dodaję ten składnik do gorącej czekolady. Smakuje obłędnie i rozgrzewa

Gorąca czekolada nie tylko poprawia komfort termiczny, ale też polepsza nastrój. Podnosi poziom serotoniny we krwi, a nie bez powodu związek ten jest nazywany „hormonem szczęścia”. Redukuje uczucie niepokoju. Zmniejsza stres. Poza tym wpływa pozytywnie na pracę układu nerwowego. Wzmacnia koncentrację i ułatwia funkcjonowanie poznawcze. Wspiera procesy trawienia. Wzmaga wydzielanie soków żołądkowych, dzięki czemu przyspiesza przemianę materii.

Za namową znajomej postanowiłam nieco ulepszyć przepis na „klasyczną” gorącą czekoladę. Gdy zależy mi na tym, by szybko się rozgrzać, dodaję do napoju jeden nietypowy składnik. Ale uważajcie, to receptura tylko dla osób dorosłych. Nie powinny po nią sięgać dzieci oraz nastolatkowie poniżej 18 roku życia.

Jak zrobić gorącą czekoladę z wiśniówką?

Wbrew pozorom przygotowanie gorącej czekolady z wiśniówką nie jest trudne. Nie wymaga też żadnych specjalnych umiejętności. Pierwsze, co musicie zrobić, to zaopatrzyć się we wszystkie składniki potrzebne do przyrządzenia napoju, czyli pełnotłuste mleko (400 ml), śmietankę kremówkę (300 ml), gorzką czekoladę (100 g), cukier (2 łyżki) oraz wiśniówkę (50 ml). Co dalej? Wlejcie śmietankę oraz mleko do rondelka. Następnie dosypcie cukier i zagotujcie miksturę. Potem pokrójcie gorzką czekoladę na mniejsze kawałki i dorzućcie do naczynia. Mieszajcie, dopóki całkiem się nie rozpuści. Gdy tak się stanie, zdejmijcie rondelek z palnika i dodajcie wiśniówkę. Na koniec przelejcie napój do szklanki lub kubka.

Możecie dowolnie zmieniać proporcje poszczególnych składników w zależności od indywidualnych preferencji smakowych. Jeśli macie ochotę, udekorujcie gorącą czekoladę bitą śmietaną, kandyzowanymi wiśniami, kawałkami migdałów, skórką otartą z cytryny lub pomarańczy (wcześniej myjąc owoc pod ciepłą bieżącą wodą). Pamiętajcie jednak, że wzbogacanie napoju rozmaitymi dodatkami podnosi jego kaloryczność.

Czy gorąca czekolada z wiśniówką jest zdrowa?

Gorąca czekolada z wiśniówką to wysoce kaloryczny napój. Poza tym zawiera alkohol. Nie należy więc sięgać po niego codziennie. Jednak wypijany od czasu do czasu (oczywiście w umiarkowanych ilościach) nie powinien zaszkodzić. W tym przypadku duże znaczenie ma również jakość składników wykorzystanych do przyrządzenia napoju. Radzę, by nie zamieniać gorzkiej czekolady na mleczną bądź białą i nie stosować dużej ilości dodatków w postaci bitej śmietany bądź innych źródeł cukru.

