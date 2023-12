Pieczone gruszki w tym wydaniu to mistrzostwo świata. Zrobisz je w pół godziny

Pieczone gruszki to prosty i szybki pomysł na oryginalną przystawkę. Możecie ją śmiało podać na przyjęciu, albo zrobić tylko dla siebie. Przepis na pieczone gruszki z serem gorgonzola zdradził nam kucharz Jarek Uściński, człowiek, który miał możliwość gotowania m.in. dla Tiny Turner, Bruce Willisa, koronowanych głów świata, wielokrotnie dla prezydenta RP i jego gości i najlepszych polskich sportowców. Teraz wy możecie we własnej kuchni samodzielnie przygotować jeden z autorskich przepisów Uścińskiego.

Jak zrobić pieczone gruszki z gorgonzolą?

Najważniejsze to wybrać odpowiednie gruszki. Jarek Uściński szczególnie poleca tu dwie odmiany: Rocha albo Konferencja. Konferencje to gruszki soczyste, ale jednocześnie lekko twardawe. Gruszki odmiany Rocha są z kolei bardziej kruche i równie soczyste. Jednocześnie zarówno Rocha, jak i Konferencja to odmiany niezwykle aromatyczne, dlatego świetnie nadają się do przyrządzania na ciepło, w tym do pieczenia.

W przepisie nie ma podanych dokładnych proporcji – bo tak naprawdę to bardzo intuicyjne danie: to wy decydujecie, czy upieczecie jedną gruszkę tylko dla siebie, czy może aż 10 na duże rodzinne przyjęcie, czy spotkanie ze znajomymi. Macie ochotę dodać więcej orzechów do salsy? Również nic nie stoi na przeszkodzie. Potraktujcie przepis jak inspirację, a nie precyzyjną recepturę.

Gruszka według pomysłu Jarka Uścińskiego jest podawana w towarzystwie sałat (tu po prostu wybierzcie swoją ulubioną sałatę lub miks sałat) z bardzo prostym dressingiem: wystarczy sałatę skropić oliwą i sokiem z pomarańczy oraz doprawić solą i pieprzem. Do tego potrzebny jest już tylko kawałek dobrego pieczywa i danie jest gotowe! Gruszki w tym wydaniu najlepiej podawać na ciepło, zaraz po wyjęciu z piekarnika, kiedy ser jest roztopiony. Gwarantujemy: to prawdziwe niebo w gębie!

Przepis: Pieczone gruszki Przystawka według przepisu Jarka Uścińskiego. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki gruszki

orzechy włoskie

daktyle lub ciemne winogrona

ocet balsamiczny

gorgonzola

sałata (taka, jaką lubimy)

pieczywo

sól i pieprz do smaku

oliwa, sok z pomarańczy Sposób przygotowania Upiecz gruszkiGruszki kroimy na pół, wydrążamy środek i wypełniamy gorgonzolą. Następnie zapiekamy w temperaturze 180 stopni (ok. 10-15 minut w zależności od odmiany), aż zmiękną. Przygotuj danieW międzyczasie przygotowujemy salsę: mieszamy orzechy włoskie i daktyle z octem balsamicznym oraz odrobiną gorgonzoli. Następnie układamy na talerzu sałatę, którą skrapiamy oliwą i sokiem z pomarańczy, doprawiamy solą i pieprzem. Obok umieszczamy naszą gruszkę i salsę. Dodajemy pieczywo i serwujemy.

