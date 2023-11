Najlepsze pieczone ziemniaki z gzikiem. Byliśmy zaskoczeni tym, co kucharz zrobił podczas pieczenia

– Jedzmy jak najwięcej ziemniaków! Są lekkostrawne i wbrew pozorom same w sobie nie tuczą, to wszystko zależy od dodatków, a tu mamy przede wszystkim twaróg i jogurt – mówi Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. Nas pieczone ziemniaki z gzikiem w tym wydaniu urzekły lekkością i niezwykłym smakiem samych ziemniaków. Okazało się, że sekret tkwi w odpowiednim pieczeniu.

Pyry z gzikiem – jak dobrze upiec ziemniaki?

– Moi koledzy kucharze z Wielkopolski bardzo często przyrządzają to danie. Taki jeden ziemniak jest naprawdę sycący i śmiało można podać go jako danie obiadowe – mówi Leszek Wodnicki. Warto wybrać ziemniaki przeznaczone do pieczenia (może to być po prostu typ B, ale w wielu marketach takie ziemniaki są oznaczone jako najlepsze do pieczenia).

Przed pieczeniem ziemniaki trzeba ponakłuwać. Można to zrobić widelcem albo patyczkiem do szaszłyków. – Nakłuwanie sprawi, że ziemniaki szybciej nam się upieką, a z drugiej strony masło, które jest tu nośnikiem smaku, doskonale w nie wnika – tłumaczy Leszek Wodnicki. I rzeczywiście – ta rzecz, która nas zaskoczyła – czyli smarowanie ziemniaków masłem w połowie pieczenia, dała niesamowity efekt: ziemniaki są aromatyczne, idealnie upieczone, skórka jest lekko pomarszczona i wygląda niezwykle apetycznie.

Zawsze na koniec naszego spotkania z Leszkiem Wodnickim próbujemy gotowego dania i dzielimy się wrażeniami. Tym razem przez kilka minut nie mówiliśmy nic – po prostu jedliśmy! I bardzo wam pieczone ziemniaki z gzikiem polecamy.

Przepis: Pieczone ziemniaki z gzikiem (pyry z gzikiem) Najprostsze danie z ziemniaków i sera – idealne na obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 6 dużych ziemniaków

1/2 kostki masła

500 g twarogu półtłustego

jogurt naturalny

szczypiorek

sól morska

pieprz

opcjonalnie: olej szczypiorkowy Sposób przygotowania Uszykuj składniki Upiecz ziemniaki Posmaruj ziemniaki masłem Przygotuj gzik Nałóż ser do ziemniaków Podaj danie

