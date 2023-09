Jak łatwo obrać orzechy włoskie ze skórki? Sprytne patenty

Trwa sezon na orzechy włoskie. Można je wykorzystać do domowych wypieków, nalewek, ale sprawdzą się też świetnie jako samodzielna przekąska. O ile wydostanie orzechów z łupinek nie stanowi dużego problemu, to obranie ich ze skórki bywa już prawdziwym wyzwaniem. Może to być kłopotliwe zwłaszcza w sytuacji, gdy chcemy to zrobić szybko. Istnieją jednak sprytne sposoby, by wykonać to naprawdę łatwo i sprawnie. Koniecznie sprawdźcie też, kiedy zbierać i jak przechowywać orzechy włoskie.

Jak łatwo obrać orzechy włoskie ze skórki?

Obieranie orzechów włoskich ze skórki niekiedy może być bardzo uciążliwe nawet dla osób, które cechują się dużą cierpliwością. Jest to bardzo żmudne i czasochłonne zajęcie. Istnieją jednak sposoby, by gorzkiej skórki z orzechów pozbyć się bez wysiłku. Oto kilka patentów na to:



Prażenie na patelni – po podprażeniu orzechy znacznie łatwiej będzie obrać z gorzkiej skórki. Najpierw jednak należy je wymoczyć w gorącej wodzie – róbcie to przez około pół godziny. Później wrzućcie orzechy na gorącą patelnię i pozostawcie tam na kilka minut. Po tym czasie przyprażone skórki same będą pękać i odpadać od miąższu.

Mikrofalówka – to jeden z najprostszych sposobów na pozbycie się skórek z orzechów. Umieśćcie orzechy w misce z wodą i wstawcie je na parę minut do mikrofalówki. Gdy woda w misce zacznie delikatnie bulgotać – wyjmijcie ją z mikrofali i ostudźcie. Miękką skórkę możecie usunąć z orzechów na przykład przy użyciu ściereczki kuchennej.

Piekarnik – możecie również podprażyć orzechy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza. Opiekajcie je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia przez około 15 minut. Po wystudzeniu cienka skórka z łatwością odejdzie od miąższu.

Blanszowanie – orzechy należy wrzucić na wrzątek, a następnie wyjąć je po około 1-3 minutach i ostudzić. Najlepiej jest wyjmować je z wody po kilka sztuk, zdejmując z nich od razu skórkę przy pomocy małego nożyka.

Obieranie orzechów włoskich z łupiny – porady

Choć obieranie orzechów włoskich z łupiny nie jest aż tak trudnym zadaniem, jak pozbycie się skorki z nich, to warto pamiętać o kilku zasadach z tym związanych. Przede wszystkim należy robić to w rękawiczkach ochronnych, ponieważ łupinki mogą odbarwiać skórę dłoni – dotyczy to zielonych orzechów. Żeby bez trudu usunąć twardą skorupę orzechów, najlepiej jest użyć do tego dziadka do orzechów. Jeśli próbujecie rozłupać orzechy przy użyciu nożyka (który pełni wtedy rolę klina) – musicie robić to z ogromną precyzją i bardzo uważać, by nie skaleczyć dłoni. Z kolei jeśli zdecydujecie się rozłupać orzechy, uderzając w nie młotkiem – róbcie to z bardzo dużym wyczuciem, żeby nie uszkodzić zawartości orzecha.

Jak najłatwiej rozłupać orzechy włoskie?

Żeby w łatwiejszy sposób pozbyć się łupiny orzechów włoskich, możecie wykorzystać podobne patenty, jak w przypadku obierania ich ze skórki. Sposobem na rozmiękczenie skorupki orzechów jest również użycie gorącej wody. Wystarczy, że zalejecie je nią na kilka minut, a następnie odsączycie. Później ich rozłupanie będzie znacznie prostsze. Możecie wykorzystać do tego też piekarnik – wysypcie orzechy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i włóżcie na około 12 minut do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza. Gdy ostygną – może rozłupać je ze skorupek. Ciekawą metodą jest też zanurzenie ich na chwilkę w osolonym wrzątku lub kilkuminutowe podgrzanie na patelni.

