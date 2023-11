Ser gorgonzola to naturalny antybiotyk i afrodyzjak. Zobacz, do czego go stosować

Gorgonzola to smaczny ser pleśniowy, jednak nie każdemu przypada do gustu jego silny aromat. Gorgonzola jest jednym z najstarszych włoskich serów pleśniowych – jest produkowany od ponad tysiąca lat. „Gorgonzola” to chroniona nazwa pochodzenia (DOP) w Unii Europejskiej, co oznacza, że ser musi spełniać określone kryteria, aby mógł zostać wprowadzony pod nią na rynek. W sklepach dostępne są także sery typu gorgonzola, które różnią się pod względem smaku i aromatu od oryginalnej gorgonzoli. Przez smakoszy serów pleśniowych gorgonzola ceniona jest m.in. ze względu na kremową konsystencję i szerokie zastosowanie w kuchni.

Jak powstaje ser gorgonzola?

Włoski ser pleśniowy gorgonzola powstaje z pasteryzowanego mleka krowiego. Mleko poddawane jest procesowi koagulacji przy użyciu podpuszczki i kultur bakterii. Następnie do sera dodawana jest pleśń Penicillium roqueforti, dzięki której ser zyskuje charakterystyczny kolor, a także wyjątkowy smak. Dojrzewający ser gorgonzola jest przechowywany w ciepłym pomieszczeniu, aby pleśń mogła prawidłowo się rozwijać. Ser gorgonzola dojrzewa kilka miesięcy i jest poddawany potrójnej fermentacji – im dłużej trwa proces dojrzewania, tym wyraźniejsze są żyłki niebiesko-zielonej pleśni. Długie dojrzewanie sprawia, że ser staje się bardziej kremowy i aromatyczny.

Co ważne – ser gorgonzola i inne sery pleśniowe nie szkodzą zdrowiu. Choć pleśń kojarzymy m.in. z rozwojem nowotworów, to dodawane do serów zarodniki grzybów pleśniowych, są jadalne i bezpieczne dla zdrowia.

Jak smakuje ser gorgonzola?

Włoski ser gorgonzola ma intensywny smak i aromat. Jest jednocześnie pikantny i słodkawy. Smak gorgonzoli zmienia się w zależności od długości czasu dojrzewania. Gorgonzola to ser o kremowej konsystencji, która sprawia, że nadaje się do smarowania pieczywa, a także stanowi idealny dodatek do sosów i zup. Gorgonzola jest też często używana w kuchni włoskiej do przygotowywania risotto, sosów na bazie śmietany i dań mięsnych.

Rodzaje sera gorgonzola

Istnieją dwa główne rodzaje oryginalnego sera gorgonzola, czyli:

Gorgonzola Dolce – to miękki ser o kremowej konsystencji, który ma łagodny, słodkawy smak i jest delikatnie przerośnięta pleśnią. Ser gorgonzola Dolce dojrzewa od dwóch do trzech miesięcy i jest chroniona nazwą pochodzenia „Gorgonzola Dolce DOP”.

– to miękki ser o kremowej konsystencji, który ma łagodny, słodkawy smak i jest delikatnie przerośnięta pleśnią. Ser gorgonzola Dolce dojrzewa od dwóch do trzech miesięcy i jest chroniona nazwą pochodzenia „Gorgonzola Dolce DOP”. Gorgonzola Piccante – to nieco twardszy rodzaj sera gorgonzola, który ma ostrzejszy smak i bardziej wyrazisty aromat oraz jest bardziej przerośnięty pleśnią. Ser gorgonzola Piccante dojrzewa od trzech do czterech miesięcy i jest chroniony nazwą pochodzenia „Gorgonzola Piccante DOP”.

Ser gorgonzola – wartości odżywcze

Ser gorgonzola jest bogaty w białko, wapń, fosfor, witaminy z grupy B, witaminę A, witaminę K i witaminę D. 100 g Gorgonzoli dostarcza ok. 360 kcal. Ser gorgonzola ten jest lekkostrawny, nie zawiera laktozy, więc może być spożywana przez osoby z nietolerancją laktozy, a także dostarcza do organizmu niewiele cholesterolu. Ten rodzaj sera pleśniowego to naturalny antybiotyk, afrodyzjak oraz produkt spożywczy, który poprawia nastrój i w pozytywny sposób wpływa na ilość oraz jakość naturalnej flory jelitowej.

Do czego dodawać ser gorgonzola?

Ser gorgonzola jest popularnym dodatkiem do wielu potraw włoskich i nie tylko – cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, co sprawia, że stanowi składnik dań różnych kuchni. Jego smak doskonale pasuje do makaronów, sałatek, kanapek, zup, sosów i mięs – doskonale komponuje się np. z kurczakiem i gotowanymi warzywami. Dużą popularnością cieszą się także zapiekanki z serem gorgonzola, ser gorgonzola z opiekanym chlebem, orzechami włoskimi oraz miodem i owocami np. gruszkami. Do sera gorgonzola często podawane jest czerwone wino.

Ser gorgonzola to smaczny ser pleśniowy, który ma wyjątkowo długą historię i tradycję. Jest ceniony na całym świecie za swój niepowtarzalny smak i wysoką jakość. Warto włączyć go do swojej diety i wypróbować różne przepisy, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony.

Ser gorgonzola – przechowywanie

Sera gorgonzola nie przechowujemy w lodówce. Aby zachował smak i aromat, powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

