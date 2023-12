Ekspresowe ciasto bez pieczenia z 3 składników. Zrobiłam je dosłownie w 10 minut

Zdarzają się momenty, gdy mamy ochotę na coś słodkiego, jednak nie mamy czasu lub siły, by przygotowywać jakiś czasochłonny deser. Wtedy ratunkiem mogą być domowe słodycze, które można zrobić w ciągu kilkunastu minut. Poza tym, że jest to świetna „opcja awaryjna”, to doskonale sprawdzi się również wtedy, gdy do naszych drzwi zapukają niespodziewani goście. Świetnym przykładem takiego ekspresowego deseru jest karpatka w 15 minut bez pieczenia. Mamy dla was jednak więcej takich propozycji.

Błyskawiczne ciasto bez pieczenia – przepis

Możecie zrobić pyszne ciasto bez konieczności uruchamiania piekarnika. Co więcej, do jego przygotowania będziecie potrzebować zaledwie trzech składników.

Przepis: Ekspresowe ciasto z trzech składników To ciasto zrobicie raz-dwa, a jest naprawdę pyszne! Gwarantujemy, że będziecie wracać do tego przepisu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 1 puszka gotowej masy krówkowej

400 g herbatników

1 tabliczka gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Wyłóżcie herbatniki i masę krówkowąNajpierw wyłóżcie przezroczystą folią spożywczą środek prostokątnej blaszki. Spód wyłóżcie herbatnikami. Na pierwszą warstwę herbatników ułóżcie 1/4 masy krówkowej. Następnie rozsmarujcie ją na całej powierzchni. Przykryjcie to kolejną warstwą herbatników i ponownie rozsmarujcie 1/4 masy krówkowej. Powtarzajcie ten proces przez 4 razy. Ostatnią warstwą powinny być herbatniki. Przygotujcie czekoladęPołamcie czekoladę na mniejsze kawałki, a później rozpuśćcie ją w kąpieli wodnej. Taką gorącą i rozpuszczoną czekoladę przelejcie na wierzch ciasta. Wstawcie ciasto do lodówkiWstawcie ciasto do lodówki. Deser będzie najlepiej smakować kolejnego dnia, gdy herbatniki już nieco zmiękną.

Inne propozycje ekspresowych deserów

Jeśli macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów i zrobienie ekspresowych deserów – możecie skorzystać z poniższych propozycji:



Truskawkowy koktajl z jogurtem: wystarczy wrzucić do blendera truskawki, jogurt naturalny, miód lub syrop klonowy, a następnie zmiksować. Można dodać trochę lodu, aby całość była jeszcze bardziej orzeźwiająca.

Deser z jogurtu greckiego i miodu: wymieszajcie jogurt grecki z odrobiną miodu i dodajcie ulubione owoce lub posypcie startą czekoladą.

Mrożony jogurt z owocami: wrzućcie do zamrażarki jogurt naturalny zamieszanym z ulubionymi owocami. Po kilku godzinach będziecie mieć gotowe lody.

Szybki sernik bez pieczenia: zmiksujcie ser biały z jogurtem, dodajcie odrobinę miodu, ulubione owoce lub dżem, a następnie połóżcie masę na spodzie zmielonych herbatników i włóżcie do lodówki na kilka godzin.

Karmelizowane jabłka z cynamonem: pokrójcie jabłka na plastry, podsmażcie je na patelni z odrobiną masła, cukru i cynamonu, aż staną się miękkie i lekko karmelizowane. Całość podawajcie z lodami waniliowymi.

Jak przyspieszyć przygotowywanie deserów? Sprytne patenty

Istnieje kilka trików, dzięki którym przygotowywanie różnego rodzaju deserów stanie się dużo prostsze, a przede wszystkim szybsze. Jednym z nich jest wykorzystanie mikrofalówki, dzięki której można rozpuścić składniki takie jak czekoladę czy masło dosłownie w kilka sekund. Takie rozwiązanie będzie idealne, gdy w przepisie jest podana informacja, że produkty te powinny mieć płynną konsystencję. Jeśli nie macie mikrofalówki – wykorzystajcie sposób polegający na kąpieli wodnej.

Kolejny patent polega na użyciu gotowych składników jako podstawy ciasta – doskonale sprawdzi się gotowe ciasto francuskie, biszkopty, herbatniki czy groszek ptysiowy. Możecie użyć też gotowych kremów do zrobienia deserów warstwowych lub wykorzystać klasyczny budyń. Postarajcie się też po prostu unikać skomplikowanych przepisów, gdy zależy wam na przygotowaniu szybkiego deseru – skupcie się na prostych recepturach, bez konieczności włączania piekarnika i wykorzystywania dużej ilości składników.

