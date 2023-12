Barszcz wigilijny bez zakwasu. Zachwyca smakiem i kolorem

Tradycyjny barszcz na zakwasie ma piękny, głęboki kolor i wyrazisty smak. Podobny efekt można osiągnąć, gotując barszcz bez zakwasu.

Jak zrobić wigilijny barszcz bez zakwasu?

Sekretem smaku jest tu bulion przygotowany na bazie grzybów i warzyw. Warzywa należy najpierw przesmażyć na odrobinie oleju – to sprawi, że bulion nabierze głębokiego smaku. Do barszczu należy dodać grzyby leśne, jednak jeśli zależy ci na rubinowym kolorze barszczu, nie przesadzaj z ich ilością. Kilka suszonych grzybków w zupełności wystarczy. Kwaśności zupie nadaje ocet – może to być ocet jabłkowy, a może być również sok z cytryny. Taki dodatek sprawia również, że buraki zachowają ładny kolor. Barszcz należy próbować w czasie gotowania: jeśli uważasz, że jest za mało kwaśny, dodaj więcej octu. Jeśli jest zbyt kwaśny – dodaj cukier, który jednocześnie wzmocni smak zupy.

Prostym trikiem na podkręcenie smaku i koloru barszczu (kucharze stosują go także przy gotowaniu barszczu na zakwasie) jest dodanie już na sam koniec surowego buraka. My proponujemy dodać jeszcze jabłko (idealnie sprawdzą się tu kwaśne jabłka, np. szare renety). Ważne jest, aby barszczu już potem nie gotować, a jedynie podgrzać przed podaniem. Zbyt długie gotowanie sprawia, że barszcz traci swój intensywny kolor. Buraki z gotowania takiego barszczu śmiało można wykorzystać do sałatek czy śledzi.

Barszcz – zarówno ten tradycyjny robiony na zakwasie, jak i barszcz z naszego przepisu – najlepiej smakuje na drugi dzień. Dlatego warto zaplanować sobie gotowanie na wieczór przed Wigilią lub ewentualnie poranek wigilijny (aby do kolacji nabrał smaku i koloru). Taki barszcz można podawać jako barszczyk z uszkami lub podawać w towarzystwie wigilijnych krokietów czy pasztecików.

Przepis: Barszcz czerwony bez zakwasu Prosty przepis na barszcz wigilijny bez zakwasu. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 6 buraków

3 ząbki czosnku

ok. 2 l wody

włoszczyzna (2 marchewki, pietruszka, kawałek selera, mała cebula i kawałek pora)

małe jabłko

2 łyżki octu (lub soku z cytryny)

kilka suszonych grzybów

majeranek, liść laurowy, ziele angielskie

sól i pieprz

opcjonalnie: cukier do smaku

odrobina oleju do smażenia warzyw Sposób przygotowania Ugotuj bulionWarzywa – oprócz buraków – pokrój (może być niedbale) i wrzuć do garnka na rozgrzany olej, smaż, aż lekko się zezłocą. Zalej wszystko wodą, dodaj grzyby, czosnek, liście laurowe i ziele angielskie. Zrób barszcz5 buraków pokrój na mniejsze kawałki, a jednego buraka zostaw na później. Dodaj buraki do bulionu, dopraw octem lub sokiem z cytryny i gotuj na niewielkim ogniu przez ok. 40 minut. Dopraw solą, pieprzem, ewentualnie odrobiną cukru. Na koniec dopraw majerankiem. Wyłącz gaz pod barszczem i dodaj surowego, obranego buraka oraz jabłko pokrojone na ćwiartki. Odstaw wszystko na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie odcedź barszcz.

