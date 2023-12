Jak zrobić idealny farsz do uszek? Przepis na farsz z grzybami

Uszka z grzybami to jedna z obowiązkowych w większości domów potraw na wigilijnym stole. Zrobienie dobrego farszu nie jest trudne, ważne jest jednak kilka zasad.

Jakie grzyby wybrać do uszek?

Najlepsze są suszone grzyby leśne. Przy czym ich rodzaj też ma znaczenie. Naszym zdaniem najlepsze będą tu podgrzybki: farsz z podgrzybków ma ładny, ciemny kolor i jest mocno grzybowy w smaku. Można zrobić farsz z mieszanych grzybów, jednak trzeba pamiętać, że np. dodatek borowików sprawi, że farsz będzie jaśniejszy i jednocześnie delikatniejszy w smaku.

Czy do farszu na uszka z grzybami można dodać pieczarki? Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli nie masz suszonych grzybów, możesz zetrzeć pieczarki na tarce i przesmażyć je z cebulą. Dodatek pieczarek to także sposób na zwiększenie objętości farszu z grzybów leśnych, jeśli nie masz wystarczająco dużo suszu. Jednak tradycyjne uszka to zawsze uszka z grzybów leśnych.

Jak zrobić farsz do uszek z grzybami?

Przepisów na farsz do uszek z grzybami znajdziecie wiele: niektórzy dodają do farszu tarte ugotowane żółtko, inni surowe białko (lub jedno i drugie), bułkę tartą, a nawet orzechy włoskie (orzechy to ciekawe urozmaicenie i propozycja dla tych, którzy lubią poeksperymentować). Najprostszy przepis na farsz do uszek to jednak tylko dwa składniki: grzyby i cebula. Do tego sól i pieprz. Można przyjąć proporcje jedna średnia cebula na 50-60 g suszonych grzybów, ale tak naprawdę zależy to od własnych upodobań.

Jak zrobić takie uszka? Suszone grzyby należy namoczyć i ugotować do miękkości. Następnie trzeba je odsączyć (wywar z gotowania grzybów można dodać do barszczu lub zrobić z niego bulion grzybowy). Następnie ugotowane grzyby należy przepuścić przez maszynkę do mięsa (jeśli nie masz maszynki, możesz je po prostu drobno posiekać). Cebulę trzeba drobniutko pokroić i zeszklić na odrobinie oleju na patelni. Potem wystarczy dodać grzyby, doprawić wszystko i smażyć przez chwilę, aż grzyby odparują nieco wody. Farsz należy ostudzić i można nim nadziewać uszka.

Farsz grzybowy można także wykorzystać do krokietów czy pasztecików. Nadmiar farszu można także dorzucić do kapusty lub świątecznego bigosu.

