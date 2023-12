Co zrobić, żeby barszcz czerwony miał ładny kolor? Zawsze stosuję ten prosty trik

Intensywne gotowanie buraków sprawia, że tracą swój intensywny kolor: stają się blade, czasem wręcz lekko brązowe i nieapetyczne. Moja babcia zawsze powtarzała, że do barszczu trzeba koniecznie dodać odrobinę octu (może być jabłkowy) lub kwasku cytrynowego, aby buraki zachowały ładny kolor, ale nie jest to jedyna zasada, o której warto pamiętać. Ja mam swój od lat sprawdzony patent, który sprawia, że barszcz ma idealny kolor.

Gotuj buraki wolno i w całości

Szybkie gotowanie (na dużym ogniu) buraków im nie służy. Najlepiej gotować barszcz na małym ogniu (aby zupa lekko pyrkała) i co ważne: buraki lepiej gotować w całości, a kiedy będą miękkie, wyjąć je i zetrzeć na tarce i dopiero dodać do zupy. Jeśli z kolei gotujesz barszcz na zakwasie – po dodaniu zakwasu nie doprowadzaj już zupy do wrzenia.

Dodaj do barszczu surowego buraka

To mój sprawdzony sposób i przepis na idealnie czerwony barszcz – po ugotowaniu zupy, do jeszcze gorącego barszczu wrzucam połówki lub ćwiartki surowego buraka i zostawiam do następnego dnia. Ta metoda doskonale sprawdza się przy barszczu wigilijnym robionym na zakwasie, ale też z tradycyjnym barszczykiem z tartymi burakami czy przy barszczu ukraińskim. Surowy burak nie tylko da piękny kolor, ale też nada zupie głębszego smaku.

Dodaj owoce do barszczu

Kiedy lata temu w jednej z warszawskich restauracji zjadłam krem z buraków z malinami, uwielbiam dorzucać do barszczu właśnie maliny. Zimą są to oczywiście mrożone owoce. Wystarczy mała garść, a barszcz zyskuje delikatny i wyjątkowy posmak. Maliny są także tym elementem, który zakwasza barszcz i tym samym sprawia, że buraki nie tracą koloru. Jeśli nie mam malin, zawsze dodaję do barszczu kawałek kwaśnego jabłka (moim zdaniem idealne są tu szare renety).

Jak uratować blady barszcz?

Co zrobić, jeśli – mimo starań – barszcz wyszedł blady i niekoniecznie czerwony? Nic straconego, bo jest i na to sposób. Tu z pomocą przyjdzie również surowy burak. Wówczas należy go zetrzeć na tarce, koniecznie wymieszać z odrobiną cytryny lub octu i dorzucić do zupy. Wystarczy krótkie gotowanie (aby tarte buraki zmiękły), a barszcz znowu nabierze pięknej barwy.

