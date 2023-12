Sylwestrowy poncz w pięciu odsłonach. Mam ulubioną wersję tego trunku, wybierz swoją

Oryginalna receptura na poncz pochodzi z Indii i zawiera pięć składników – wodę, cukier, sok z cytryny, a także anyżowy arak oraz korzenne przyprawy. Przepis dotarł do Europy w XVII wieku i szybko zyskał na popularności. Został też zmodyfikowany. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych wersji ponczu. Mój ulubiony smak tego napoju to wariant wschodni, ale w mojej rodzinie każdy ma swój typ. Zwykle więc przygotowuję 2-3 opcje, przy czym często eksperymentuję i wykorzystuję to, co akurat mam w danej chwili pod ręką. Nie trzymam się ściśle żadnej receptury. Dzięki temu efekt zawsze mnie zaskakuje. Ciebie również zachęcam do modyfikacji przepisów. Zmieniaj proporcje, składniki i znajdź swój ulubiony poncz, który stanie się hitem sylwestrowej, a późnej karnawałowej imprezy.

5 pomysłów na sylwestrowy poncz

Jak przygotować sylwestrowy poncz? Wystarczy wymieszać odmierzone wcześniej składniki. Co ze sobą połączyć, by stworzyć idealną miksturę i jakie proporcje wykorzystać? To już zależy od tego, na który wariant napoju się zdecydujesz. Masz do wyboru wiele możliwości. Oto kilka najpopularniejszych propozycji:

„Piracki" poncz – wymieszaj wino musujące (750 ml) z rumem (750 ml), a do powstałej mikstury dodaj 10 listków mięty i pokrojone w plastry cytrusy, czyli pomarańczę, grejpfruta, cytrynę i limonkę (najpierw dokładnie umyj owoce i wyparz, nie obieraj ich ze skórki).

„Krwawy" poncz – połącz czerwone półsłodkie lub słodkie wino (750 ml) z sokiem z czarnej porzeczki (500 ml) i kompotem z truskawek (250 ml).

Wschodni poncz – do przygotowania napoju potrzebujesz wódki (500 ml), wina musującego typu prosseco (750 ml), aperolu (200 ml), mrożonych owoców leśnych (500 g), 3 cytryn, 2 limonek oraz 2 pomarańczy (wymieszaj wódkę z aperolem i winem, a następnie dodaj do mikstury owoce leśne, a także wyparzone, nieobrane i pokrojone w plastry cytrusy).

Amerykański poncz – zmieszaj wino musujące (750 ml) z wódką truskawkową (100 ml) i sokiem z jednej cytryny, a następnie powstałą miksturą zalej owoce mrożone truskawki (100 g), winogrona (100 g), maliny (100 g), czarne porzeczki (100 g), a także plastry ananasa z puszki (około 200 gramów, możesz go wcześniej pokroić na mniejsze kawałki).

Szybki poncz – połącz wytrawne lub słodkie białe wino (1,5 l) z wódką (1 l), sokiem grejpfrutowym (1,5 l) oraz świeżo wyciśniętym sokiem z 2 cytryn (całość możesz „doprawić" syropem cukrowym wedle uznania).

Proporcje oraz składniki podane w recepturach mają charakter umowny. Możesz dowolnie modyfikować przepisy i dostosowywać je do swoich aktualnych potrzeb i preferencji. Jeśli nie masz pod ręką malin czy winogron, zastąp je innymi owocami. Podobnie postępuj z alkoholami i twórz własne kompozycje smakowe.

Jak serwować poncz?

Gotowy poncz należy serwować w dużej misie, większym słoju lub w wazie i nalewać do mniejszych szklanek lub kieliszków za pomocą chochli. Napój trzeba dobrze schłodzić przed podaniem. Można włożyć naczynie z napojem do lodówki na 10-15 minut przed przyjściem gości. Trzeba tylko uważać. by do płynu nie przedostały się zapachy żywności. Warto owinąć misę folią spożywczą. Istnieje też inne rozwiązanie – nalewanie ponczu do kieliszków z kilkoma kostkami lodu. Gotowy trunek można udekorować kawałkami owoców (na przykład pomarańczy, jabłek czy grejpfruta) albo listkami mięty. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań.

