Pistacjowa panna cotta. Nie mogliśmy przestać jeść!

Panna cotta to włoski klasyk – deser przygotowywany na bazie śmietanki. Tu oprócz śmietanki ważną rolę grają pistacje. – To cudowny deser! W tej wersji jest po prostu wyjątkowy – zachwala Leszek Wodnicki. A my potwierdzamy, bo sami nie mogliśmy oderwać się od pucharków.

Jak zrobić pistacjową panna cottę?

Jak podkreśla kucharz, kluczowe w tym deserze są proporcje. – Nie można dodać za dużo żelatyny, bo nie chodzi nam tu o zbitą masę, ale delikatny deser. Dla osób, które chcą zrobić panna cottę w wersji wegetariańskiej, polecam wykorzystanie agaru – mówi.

Leszek Wodnicki radzi, aby nie rezygnować z dodatku wody różanej. – Kupicie ją bez problemu w sklepach z kuchnią orientalną. To sekretny składnik, który podkreśla smak deseru – mówi. Świeżości dodają owoce. Tu można wykorzystać po prostu swoje ulubione. Kucharz poleca, aby podawać deser przy wyjątkowych okazjach. – Świetnie sprawdzi się na wszelkie karnawałowe imprezy. Wasi goście będą zachwyceni! – mówi.

Przepis: Pistacjowa panna cotta Klasyczny włoski deser w nieco innej odsłonie. Przepis Leszka Wodnickiego. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 300 ml śmietanki 30%

300 ml mleka

200 g pasty pistacjowej

100 g cukru

1,5 łyżeczki agaru (lub 6 łyżeczek żelatyny)

1 łyżka wody różanej

250 g owoców np.malin, borówek

4 łyżki posiekanych świeżych pistacji

kilka listków mięty

opcjonalnie: 2 pistacjowe ciasteczka Sposób przygotowania Uszykuj składniki Podgrzej śmietankę Dodaj resztę składników Dodaj pastę pistacjową Rozlej masę do kieliszków Udekoruj deser

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

Czytaj też:

Jak zrobić domowy paprykarz szczeciński? Kucharz zdradził przepis krok po krokuCzytaj też:

Nie macie pomysłu na kaki? To proste danie nas zachwyciło