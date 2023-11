Nie macie pomysłu na kaki? To proste danie nas zachwyciło

My byliśmy zaskoczeni i zachwyceni. Carpaccio z kaki to jedno z tych dań, przy których się nie napracujecie (potrzebujecie na to nie więcej, niż 15 minut), a uzyskacie „efekt wow”.

Jak zrobić carpaccio z kaki?

Kaki (inaczej persymona lub sharon) to słodki owoc, który doskonale pasuje zarówno do deserów jak i dań wytrawnych. – Koniec roku to zawsze sezon na kaki, są wówczas łatwo dostępne, ale nie zawsze mamy pomysł, co tym owocem zrobić. Dla mnie to świetny dodatek do sałatek, ale warto tu podkreślić, że np. cukiernicy chętnie wykorzystują kaki do deserów, np. jako składnik słodkich kremów – mówi Leszek Wodnicki.

On sam połączył kaki w prostym daniu z serem burrata. – Możecie tu także wykorzystać mozzarellę – radzi. Do takiego zestawu wiele nie potrzeba: w tym przypadku to olej smakowy (bazyliowy), listki świeżej bazylii, ocet. – To bardzo lekkostrawne i fajne danie. Osobiście polecam je przygotować na lekką i przyjemną kolację – mówi Leszek Wodnicki.

Przepis: Carpaccio z owoców kaki Prosty i efektowny sposób na wykorzystanie owoców kaki. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 15 godz. Liczba porcji 2 Składniki 2 owoce kaki

50 g sera pecorino romano (ser owczy)

1 burrata

3 łyżki oleju bazyliowego

1 łyżka octu balsamicznego

liście bazylii

sól Maldon (sól w płatkach) Sposób przygotowania Przygotuj owoce Ułóż danie na talerzu Dodaj tarty ser Podaj carpaccio

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

