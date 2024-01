Japońskie naleśniki zrobiły furorę wśród moich znajomych. To poważna konkurencja dla „klasyki”

Zawsze byłam fanką tradycyjnych naleśników, ale muszę przyznać, że japońskie placuszki to poważna konkurencja dla nich. Zaserwowałam je ostatnio moim znajomym i dawno nie usłyszałam tylu kulinarnych komplementów pod swoim adresem. Fluffy pancakes odbiegają wyglądem od „klasyków”, ale smakują o niebo lepiej i są delikatne jak chmurka. Dzięki niezwykłej puszystości rozpływają się w ustach. Zobaczcie, w czym tkwi ich sekret.

Przepis: Japońskie naleśniki Te naleśniki to obłędnie pyszny deser. Placuszki przypominają biszkopty. Są puszyste i rozpływają się w ustach. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 5 Składniki 2 żółtka

20 ml mleka

10 ml oleju

35 g maki pszennej

3 białka

1 łyżeczka octu, kwasku cytrynowego lub soku z cytryny

40 g cukru

odrobina masła (do wysmarowania patelni) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówWszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Wyjmijcie potrzebne produkty, na przykład mleko czy jajka, z lodówki, zanim zaczniecie przygotowywać naleśniki (wystarczy zrobić to 15-20 minut wcześniej). Przygotowywanie piany z białekWlejcie białka do misy miksera. Kiedy lekko się „podbiją” i stworzą białą pianę, zacznijcie dodawać cukier (niewielkimi partiami), cały czas mieszając. Na koniec do białek dodajcie ocet, kwasek cytrynowy lub sok z cytryny (zapobiegnie opadnięciu piany). Wymieszajcie wszystkie składniki. Piana powinna być sztywna. Przygotowanie masy na naleśnikiWlejcie żółtka, olej i mleko do miski, a następnie połączcie wszystkie składniki za pomocą trzepaczki. Gdy utworzą gładką, jednolitą masę, zacznijcie dodawać mąkę. Najlepiej przesiać ją bezpośrednio do miski. Dzięki temu zostanie odpowiednio napowietrzona i pozbędziecie się ewentualnych grudek. Wymieszajcie całość. Do powstałej masy dodajcie część piany z białek (około 2 łyżki) i połączcie składniki. Gdy to zrobicie, dodajcie resztę piany i delikatnie wymieszajcie wszystko za pomocą szpatuły. Chodzi o to, by „stracić” napowietrzenia. Smażenie naleśnikówNasmarujcie patelnię odrobiną masła. Ustawcie naczynie na palniku o małej mocy i poczekajcie aż się rozgrzeje. Gdy tak się stanie, zacznijcie nakładać masę. Najlepiej robić to za pomocą rękawa cukierniczego. Dzięki temu naleśniki będą wysokie. Następnie przykryjcie patelnię pokrywką i odczekajcie 3-4 minuty (aż ciasto się „zetnie”). Potem przełóżcie placuszki na drugą stronę i powtórzcie wymienione wcześniej czynności.

Czemu fluffy pancakes są tak puszyste?

Sekretem japońskich naleśników jest piana z białek, napowietrzona mąka oraz odpowiedni sposób nakładania ciasta na patelnię. Wszystkie te czynniki sprawiają, że gotowe placuszki nabierają lekkości niczym wspomniane wcześniej chmurki. Dlatego, jeśli zdecydujecie się na zrobienie fluffy pancakes, postępujcie zgodnie z przedstawioną recepturą. Nie pomijajcie żadnego kroku. Oczywiście, gdy nabierzecie wprawy, możecie nieco poeksperymentować ze składnikami i na przykład stworzyć kawowe naleśniki po japońsku. Nie zapominajcie jednak o kolejności poszczególnych działań.

Z czym podawać japońskie naleśniki?

Fluffy pancakes świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Możecie posypać je cukrem pudrem, polać syropem klonowym, miodem, sosem czekoladowym albo podawać z ulubionymi owocami (truskawkami, jabłkami, borówkami, malinami etc.). Wybór należy do was. Osobiście polecam wersję z owocami. Jest najbardziej dietetyczna, a jednocześnie najzdrowsza.

