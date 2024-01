Ta rozgrzewająca owsianka to idealne śniadanie na mroźne dni. Dzięki niej pokochałam poranki

Owsianka to świetny wybór na śniadanie z kilku powodów. Po pierwsze, jest pełna błonnika, co pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej oraz reguluje poziom cukru we krwi, co jest kluczowe, by mieć energię w ciągu dnia. Dodatkowo owsianka dostarcza składników odżywczych, takich jak żelazo, magnez czy witaminy z grupy B, wspierając zdrowie i odporność organizmu. To także świetna baza do eksperymentowania – można ją wzbogacać różnymi dodatkami, jak świeże owoce, orzechy i wiele więcej, co sprawia, że śniadanie staje się smaczne i zróżnicowane. Podczas zimowych dni warto z kolei przygotować rozgrzewającą owsiankę.

Rozgrzewająca owsiana doskonała na mroźne dni

Obłędnie aromatyczne i rozgrzewające owsianki to doskonały pomysł na śniadanie, gdy za oknem jest zimno i nieprzyjemnie. Nie tylko dodadzą energii na cały poranek, ale sprawią też, że po prostu stanie się on znacznie przyjemniejszy, gdy w domu będzie unosił się cudowny zapach waszego śniadania. Dla aromatu, ale też ze względów zdrowotnych, warto dodać do owsianki różne przyprawy, które dodatkowo rozgrzeją nasz organizm, gdy dopiero się budzi. Dobrym pomysłem jest dodanie do owsianki takich przypraw jak:



cynamon,

kurkuma,

imbir,

przyprawa do piernika,

kawa,

kakao,

chili,

garam masala,



przyprawa do dyni.

Przepis na rozgrzewającą owsiankę z imbirem

Ta owsianka jest prosta, szybka i nieziemsko smaczna. Sprawdzi się idealnie dla miłośników bardziej wyrazistych przypraw, ponieważ króluje tutaj imbir i kurkuma, czyli doskonałe połączenie rozgrzewające. Pojawiają się w niej także pomarańcze, które idealnie się z nimi komponują.

Składniki 1 szklanka płatków owsianych

1/4 łyżeczki imbiru

szczypta pieprzu

2 małe pomarańcze sycylijskie

2 szklanki wody

3 łyżeczki musu kokosowego

1 łyżeczka oleju kokosowego nierafinowanego

pół łyżeczki kurkumy

2 banany Sposób przygotowania Podgrzejcie przyprawyNajpierw rozpuśćcie w garnku olej kokosowy, dodajcie kurkumę, imbir i pierz. Całość chwilę podgrzewajcie. Gotujcie owsiankęNastępnie przepłuczcie płatki wodą i wsypcie do garnka z podgrzanymi przyprawami i zalejcie wodą. Całość gotujcie przez kilka minut – do momentu, aż owsianka zrobi się gęsta. Dodajcie pokrojone owoce i mus kokosowy. Całość wymieszajcie.

Inne pomysły na zimowe owsianki

To jednak nie koniec pomysłów na zimowe owsianki, które wprawią was w doskonały nastrój. Takie płatki owsiane połączone z mlekiem lub jogurtem nie tylko wspaniale smakują, ale dobrze zaspokajają też głód. Ich wielkim atutem jest również to, że zrobicie je dosłownie w ciągu kilku minut.

Możecie postawić na klasyk, czyli owsiankę z bananami z dodatkiem miodu oraz szczyptą cynamonu. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie owsianki, która smakuje jak szarlotka – płatki owsiane należy zalać sokiem jabłkowym i gotować je do miękkości, a następnie dodać pokrojone w kostkę jabłko, cynamon oraz kardamon (całość możecie zapiec lub poddusić w garnku). Jeśli jednak macie chęć na większe urozmaicenie – postawcie na owsiankę z czekoladą, która osłodzi wam zimowe poranki lub owsiankę z karmelizowaną gruszką, miodem i brązowym cukrem. Koniecznie spróbujcie też złotej owsianki – smakuje obłędnie. Dla miłośników sernika doskonale sprawdzi się z kolei sernikowa owsianka.

