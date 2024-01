Zamieniłam ryż na zdrowszy produkt. Jem go z pieczarkami, brukselką i jajkiem sadzonym. Jest pysznie i dietetycznie

To danie jest doskonałym połączeniem zdrowych węglowodanów z owsianki, wartości odżywczych brukselki i pieczarek oraz białka z jajek. Pamiętaj również, że płatki owsiane, pieczarki i brukselka to również cenne źródła błonnik pokarmowego, który pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę.

Przepis: Owsianka z warzywami i jajkiem sadzonym To świetna alternatywa dla ryżu z warzywami. Wytrawna owsianka z pieczarkami, brukselką i jajkiem sadzonym to smaczny zdrowy i pełnowartościowy posiłek. Polecam sprawdzony przepis na wytrawną owsiankę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 160 g płatków owsianych górskich

3 szklanki wody

szczypta soli

3 łyżki oliwy z oliwek

400 g brukselki

300 g pieczarek

1 cebula

2 ząbki czosnku

4 jajka

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj owsiankęW małym garnku zagotuj wodę z dodatkiem szczypty soli. Gdy zacznie wrzeć, wsyp płatki owsiane. Gotuj na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż płatki zmiękną i wchłoną większość płynu. Przyrządź pieczarki z cebuląUmyj i pokrój pieczarki na plasterki. Jeśli są duże, można je pokroić na mniejsze kawałki. Obierz i drobno posiekaj cebulę oraz czosnek. Rozgrzej na patelni łyżkę oliwy z oliwek. Dodaj posiekaną cebulę i smaż na średnim ogniu, aż stanie się szklista. Następnie dodaj pieczarki i smaż wszystko, mieszając od czasu do czasu, aż pieczarki zmiękną i zaczną się lekko rumienić. Dodaj posiekany czosnek. Smaż jeszcze przez około 1-2 minuty. Uważaj, aby czosnek się nie przypalił. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Przyrządź brukselkęW międzyczasie, gdy owsianka się gotuje, a pieczarki smażą, na drugiej patelni rozgrzej łyżkę oliwy z oliwek. Dodaj umyte i przekrojone na pół brukselki. Smaż na średnim ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż brukselka zacznie się rumienić i zmięknie. Możesz dodać trochę wody, aby przyspieszyć proces. Dopraw brukselkę do smaku solą i pieprzem. Zrób jajka sadzoneRozgrzej patelnię na średnim ogniu i dodaj łyżkę oleju. Patelnia nie powinna być zbyt gorąca, aby jajko nie spaliło się od spodu. Delikatnie rozbij jajka i wlej je na patelnię, starając się nie uszkodzić żółtka. Pozwól jajku smażyć się na średnim ogniu. Nie przewracaj go. Jajko jest gotowe, gdy białko stanie się całkowicie białe, a żółtko pozostanie miękkie.rnJeśli preferujesz bardziej ścięte żółtko, możesz przykryć patelnię na kilka sekund, aby ciepło lepiej się rozprowadziło. Dopraw jajko solą i pieprzem. Użyj łopatki, aby ostrożnie przełożyć jajka na talerze. Serwowanie daniaNa talerzu ułóż porcję owsianki, obok niej umieść usmażone pieczarki i brukselkę, a na wierzchu ułóż jajko sadzone. Możesz posypać danie dodatkowymi przyprawami lub świeżymi ziołami dla smaku.

Owsiankę w wersji wytrawnej z mojego przepisu możesz wzbogacić o dodatkowe przyprawy według uznania. Ja do smażenia pieczarek dodaję majeranek – uwielbiam tę przyprawę i moim zdaniem idealnie komponuje się z tymi grzybami.

Dlaczego warto jeść wytrawną owsiankę z pieczarkami, brukselką i jajkiem?

Podanie zaproponowanej przeze mnie owsianki to świetny pomysł i to nie tylko ze względu na smak dania. Warto wiedzieć, że jest to posiłek pełnowartościowy, który oferuje bogatą kombinację składników odżywczych. Zawiera:

Białko – jajko sadzone dostarcza wysokiej jakości białka, które jest ważne dla budowy i regeneracji mięśni. Ponadto białko zawarte jest również w pieczarkach, co czyni tę potrawę dobrze zrównoważoną pod względem zawartości tego składnika odżywczego.

Bogactwo innych składników odżywczych – brukselka jest doskonałym źródłem witamin (w tym C i K) oraz błonnika. Pieczarki dostarczają witamin z grupy B i minerałów, natomiast owsianka jest bogata w węglowodany złożone (które są źródłem błonnik).

Błonnik – zawarty jest w owsiance i warzywach, dzięki czemu danie wspiera zdrowie układu pokarmowego i daje uczucie sytości na dłużej.

Owsianka z pieczarkami i brukselką to również różnorodność tekstur. Miękkość owsianki, chrupkość brukselki i kremowość jajka sadzonego tworzą przyjemne doznania smakowe.

