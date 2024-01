Pomysł na ekspresowe śniadanie. Znalazłam przepis na pyszną ryżankę

Płatki ryżowe powstają podczas parowania i prasowania ziaren ryżu. Są wykorzystywane do zagęszczania zup i sosów. Ja jednak częściej używam ich jako „bazy” do stworzenia lekkiego, a zarazem pożywnego śniadania. Ryżanka z owocami to moja ulubiona wersja. Zobacz, jak robię ekspresowe śniadania z płatków ryżowych.

Przepis: Płatki ryżowe z owocami Płatki ryżowe sycą i dodają energii. Poza tym są szybkie i proste w przygotowaniu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 170 Składniki 40 g płatków ryżowych

200 ml mleka roślinnego

15 g borówek amerykańskich

15 g malin Sposób przygotowania Przygotowanie płatków ryżowychNajpierw należy wlać do garnka z grubym dnem mleko i zagotować je, a następnie dodać do niego płatki ryżowe. Całość trzeba jeszcze gotować przez 2-5 minut. Podawanie płatków ryżowychGotową ryżankę należy przełożyć do miseczki i dodać borówki, maliny lub inne ulubione owoce.

Zachęcam do eksperymentowania z przepisem. Możesz dodać więcej lub mniej mleka, w zależności od tego, jaka konsystencja płatków bardziej ci odpowiada. Ryżanka doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Możesz połączyć ją z miodem, bakaliami, nasionami chia, suszonymi lub świeżymi owocami (na przykład bananami, gruszkami czy jabłkami z dodatkiem cynamonu). Ja sięgam najczęściej po maliny i borówki amerykańskie.

Dlaczego ryżanka na śniadanie to dobry wybór?

Płatki ryżowe zawierają wiele ważnych mikro- oraz makroelementów. Są źródłem złożonych węglowodanów (cukrów), które dostarczają organizmowi energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania i zapewniają uczucie sytości na dłużej, co pozwala uniknąć podjadania między posiłkami i sięgania po niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski obfitujące w „puste kalorie”. Ryżanka ma w swoim składzie również sporo białka. Związek ten wzmacnia odporność, uczestniczy w procesie regeneracji tkanek (jest materiałem budulcowym komórek). Co więcej, pozytywnie wpływa na pracę układu trawiennego. Działa podobnie jak błonnik. Hamuje uczucie głodu i usprawnia przemianę materii.

Płatki ryżowe z owocami a odchudzanie

Ryżanka może wspomóc odchudzanie ze względu na dostarczanie węglowodanów złożonych i przedłużanie uczucia sytości. Wiele zależy jednak od tego, jakich składników użyjemy do skomponowania tego posiłku. Należy pamiętać, że dodatek suszonych owoców, syropów smakowych czy orzechów podnosi kaloryczność dania. Warto wzbogacić je o przyprawy przyspieszające metabolizm, na przykład cynamon, kardamon czy imbir. Dzięki temu spalanie kalorii będzie łatwiejsze. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – zrzucanie nadprogramowych kilogramów to proces. Na jego skuteczność składa się wiele różnych czynników, między innymi (dieta rozumiana jako całościowy sposób odżywiania), odpowiednie nawodnienie organizmu (dorosły człowiek powinien wypijać minimum 1,5 litra płynów w ciągu doby), a także aktywność fizyczna.

