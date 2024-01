Te płatki zastępują mi ser. W sklepie są drogie, dlatego robię je w domu i sporo zaoszczędzam

Płatki drożdżowe to nieaktywne biologicznie drożdże. Mają ciekawy serowo-orzechowy smak, zwartą konsystencję i wiele cennych właściwości. Zawierają m.in.: potas, wapń, żelazo, cynk, chrom oraz witaminy z grupy B. Wspomagają pracę układu nerwowego. Wzmacniają koncentrację i pamięć. W dodatku są źródłem przeciwutleniaczy (antyoksydantów). Związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników, a w rezultacie spowalniają procesy starzenia się organizmu i minimalizują ryzyko wystąpienia różnych chorób, na przykład miażdżycy, astmy, łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

Ja cenię sobie płatki drożdżowe głównie za to, że w prosty sposób nadają moim potrawom serowego posmaku bez konieczności zwiększania ich kaloryczności. Dodając je do dań nie zwiększam ilości niezdrowych nasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdują się w tradycyjnych serach.

Płatki drożdżowe dostępne są w drogeriach i sklepach spożywczych (zarówno stacjonarnych, jak i internetowych). Za 100 g płatków drożdżowych w moim sklepie płacę ponad 11 złotych. Dlatego, aby zaoszczędzić, ale nadal cieszyć się ich smakiem, robię je sama. Czerpię z tego też dodatkową korzyść – przygotowując płatki drożdżowe w domu, mam pełną kontrolę nad tym, co do nich trafia. Niestety w niektórych produktach sklepowych znajduje się dodatek ekstraktu słodowego jęczmiennego, mąka lub sól.

Jak zrobić domowe płatki drożdżowe?

Wbrew pozorom przygotowanie płatków drożdżowych nie jest skomplikowane. Wymaga za to sporo czasu. Cierpliwość jednak popłaca. Składnik zrobiony na własną rękę smakuje o niebo lepiej niż gotowy produkt ze sklepu. Poza tym jest bardziej wydajny. Dostarcza bowiem intensywniejszych doznań smakowych. Już niewielka jego ilość wystarczy, by uzyskać pożądany efekt.

Przepis: Płatki drożdżowe Płatki drożdżowe cieszą się coraz większą popularnością nie tylko wśród osób, które rezygnują z jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego. Ich walory smakowe doceniają również mięsolubni. Zobacz, jak je zrobić w domowym zaciszu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 5 godz. Liczba porcji 10 Składniki 200 g drożdży

4 łyżeczki cukru

80 ml ciepłej wody Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówDrożdże powinny mieć temperaturę pokojową. Należy wrzucić je do szklanego naczynia. Najlepiej sprawdzi się słoik. Warto sięgnąć po duży egzemplarz. Trzeba pamiętać, że drożdże będą „pracować” i zwiększą swoją objętość. Przygotowanie zaczynuDo drożdży należy dodać wodę i łyżkę cukru. Całość trzeba dokładnie wymieszać, a następnie przykryć słoik bawełnianą ściereczką i postawić go w ciepłym miejscu, na przykład w pobliżu kaloryfera. „Wyrastanie” drożdżyPo około 20 minutach należy dodać do drożdżowej „mikstury” kolejną łyżkę cukru, wszystko dokładnie wymieszać, przykryć słoik ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na następne 20 minut. Po tym czasie trzeba powtórzyć „dokarmianie” drożdży cukrem. W sumie powinny otrzymać 4 porcje w ciągu godziny. „Nakarmione” drożdże należy odstawić w ciepłe miejsce na 60 minut. Pieczenie zaczynu drożdżowegoNależy wylać zaczyn drożdżowy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia (tak, by pokryć cienką warstwą całą powierzchnię naczynia). Następnie trzeba umieścić formę w piekarniku (z włączoną funkcją termoobiegu) nagrzanym do 200 stopni na 10 minut. Po tym czasie należy uchylić drzwiczki piekarnika i piec zaczyn jeszcze przez 15-20 minut. Warto stale obserwować drożdże. Jeśli zaczną się przypalać, należy zmniejszyć temperaturę. Suszenie zaczynu drożdżowegoZaczyn drożdżowy należy suszyć w piekarniku, w temperaturze 100 stopni przy zamkniętych drzwiczkach przez 45-60 minut (do momentu aż na powierzchni zaczynu pojawią się pęknięcia i „łuski”). Studzenie masy drożdżowejMasę drożdżową należy studzić w otwartym, wyłączonym piekarniku. Mielenie masy drożdżowejWystudzoną masę drożdżową należy przełożyć do kielicha blendera i zmielić na proszek.

Ze wskazanych składników przygotujesz 50 gramów płatków drożdżowych. Możesz je wykorzystać jako składnik sosów, sałatek lub past warzywnych. Świetnie sprawdzają się również jako zamiennik sera, posypka do ziemniaków, a także dodatek do jogurtu, kefiru czy maślanki. Zastosujesz je również jako suplement diety, zjadając łyżeczkę płatków i popijając wodą. A jeśli przygotowujesz posiłki mięsne, to wzbogacaj je płatkami drożdżowymi. Idealnie pasują do mięsnego farszu, pasztetu czy zapiekanki.

Pamiętaj jednak, by nie używać płatków drożdżowych do robienia słodkich lub wytrawnych wypieków. To zabite drożdże, więc nie spowodują, że ciasto „urośnie”.

Jak przechowywać domowe płatki drożdżowe?

Płatki drożdżowe najlepiej przechowywać w szklanych lub plastikowych pojemnikach ze szczelnym zamknięciem. Nie trzeba trzymać ich w lodówce. Wystarczy znaleźć suche, chłodne miejsce, na przykład kuchenną szafkę. Ważne, by nie była ona narażona na działanie wilgoci lub promieni słonecznych. W odpowiednich warunkach płatki drożdżowe „przetrwają” w nienaruszonym stanie nawet 6-8 miesięcy.

Czytaj też:

Wegańskie jajka na twardo z kurkumą. Przepis na ten przysmakCzytaj też:

Produkty wege mylą klientów. Są wyniki kontroli majonezów