Patent na obłędnie delikatne naleśniki. Ten trik znalazłam w przepiśniku mojej babci

Naleśniki to świetna propozycja zarówno na śniadanie i kolację, jak i na obiad. Można podawać je na wiele różnych sposobów – świetnie smakują „na słodko” z dżemem lub owocami, ale mogą się nimi zajadać również miłośnicy potraw wytrawnych – wtedy można podać takie naleśniki na przykład z podsmażonymi pieczarkami i serem lub szpinakiem. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele – kluczowy jest więc smak naleśników. Istnieje prosty sposób na to, by były naprawdę pyszne, a przy tym wspaniale miękkie i puszyste. Jeśli chcecie zrobić bardziej niestandardową wersję tej potrawy – przygotujcie naleśniki owsiane. Z kolei dla osób uczulonych na gluten idealnie sprawdzą się naleśniki bez mąki.

Patent na cudownie delikatne i puszyste naleśniki

Jeśli chcecie, żeby waszymi naleśnikami zajadała się cała rodzina – koniecznie skorzystajcie z prostego triku. Zawsze stosowała go moja babcia, która robiła najlepsze naleśniki. Co więc jest skrętem ich wspaniałego smaku? Chodzi o dodanie do ciasta na naleśniki 50 ml śmietanki 30-procentowej – wtedy potrawa będzie dosłownie rozpływać się w ustach. Dodatkowo naleśniki wyjdą niezwykle delikatne, ale też przyjemnie sprężyste. Dzięki śmietance ciasto nabierze idealnej konsystencji, a naleśniki po usmażeniu będą wyjątkowo puszyste.

Jeśli nie macie w domu śmietanki, możecie użyć też mleka skondensowanego – wtedy konsystencja naleśników stanie się doskonale gładka i aksamitna. Istotne jest jednak, żeby takie mleko było lekko ciepłe, gdy będziecie je dolewać do masy naleśnikowej. Będzie bardziej płynne, przez co łatwiej połączy się z innymi składnikami podczas mieszania.

Co zrobić, żeby naleśniki wyszły wyjątkowo smaczne?

Innym sposobem na wyjątkowo smaczne naleśniki jest dodanie do ciasta naleśnikowego odrobiny rozpuszczonego masła. Dzięki temu staną się one też chrupiące (taka wersja przypadnie do gustu zwłaszcza dzieciom). Świetnie podkręci to ich smak, ale nada też delikatności. Roztopione masło należy wlać do masy – dzięki temu nie będziecie również musieli używać oleju podczas smażenia. Najlepsze proporcje to 2 łyżki masła na pół kilograma mąki. Naleśniki w ten sposób nie będą też przywierać do patelni, przez co ich smażenie będzie znacznie łatwiejsze.

O czym pamiętać przygotowując naleśniki? Ważne wskazówki

Żeby wasze naleśniki po usmażeniu były naprawdę smaczne – szalenie istotne jest dokładne rozmieszanie mąki w przygotowanej masie naleśnikowej. Zadbajcie o to, by nie było żadnych grudek. Ciasto naleśnikowe powinno też przez chwilę „odpoczywać” zanim wlejecie je na patelnię. Nie róbcie więc tego od razu po jego przygotowaniu, tylko odstawcie na jakieś 10-15 minut. To pozwoli na lepsze połączenie się składników i poprawi elastyczność ciasta.

Pamiętajcie też, by naleśniki smażyć na wolnym ogniu, obracając je, gdy brzegi zaczną się lekko rumienić. Ważna jest również patelnia, na której smażycie naleśniki – najlepiej sprawdzi się ta z powłoką nieprzywierającą. Dobrym pomysłem jest też inwestycja w specjalną patelnię do naleśników – sami przekonacie się o tym, jak bardzo ułatwia to ich smażenie.

