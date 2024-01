Mój domowy chleb owsiany ma chrupiącą skórkę. Poznaj najprostszy przepis na smaczne i zdrowe pieczywo

Pieczenie chleba nie musi być skomplikowane i taki jest właśnie przepis na chleb owsiany. To pieczywo o miękkim wnętrzu i przyjemnie chrupiącej skórce. Wystarczą proste składniki i minimum twojej pracy. Największą część całego procesu pochłania czekanie na wyrośnięcie ciasta i samo pieczenie chleba. Reszta zajmie ci nie więcej, niż 10 minut.

Jak zrobić chleb owsiany?

Do zrobienia chleba owsianego potrzebne są trzy rodzaje mąki: owsiana, pszenna (może być typ 450 lub 550) i ziemniaczana. Dodatek skrobi ziemniaczanej do ciasta chlebowego sprawi, że pieczywo będzie miękkie i nabierze puszystości. W przepisie wykorzystane są drożdże suche – to najwygodniejsza i najszybsza opcja, która nie wymaga robienia osobno zaczynu. Wystarczy po prostu wymieszać wszystkie składniki z ciepłą wodą (ja robię to za pomocą widelca) i odstawić na ok. 2 godziny do wyrośnięcia.

RADA: Drożdże instant zwykle są w saszetkach po 7 lub po 8 gramów. W przepisie jest podane 7 g, ale oczywiście możesz wsypać całą saszetkę 8 g, jeśli taką akurat masz.

Chleb najwygodniej piec w keksówce. Ja lubię go piec nie w jednej, a w dwóch mniejszych foremkach (można wykorzystać małe keksówki jednorazowe). Po przełożeniu do foremek trzeba dać chlebowi ponownie wyrosnąć. Zwykle wystarczy ok. 30 minut. Po upieczeniu najlepiej przełożyć chleb do wystudzenia na kratkę – dzięki temu nie zaparuje. Najlepiej kroić już ostudzony chleb.

Chleb owsiany z naszego przepisu jest posypany makiem i płatkami owsianymi. Tu można jednak puścić wodze fantazji i posypać chleb innymi, ulubionymi dodatkami: ziarnem słonecznika, pestkami dyni, czarnuszką albo kminkiem.

Przepis: Chleb owsiany Łatwy do zrobienia domowy chleb z dodatkiem mąki owsianej i płatków owsianych. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 176 w każdej porcji Składniki 200 g mąki owsianej

200 g mąki pszennej

100 g mąki ziemniaczanej

4 łyżki oliwy

1 płaska łyżeczka soli

7 g drożdży suchych

1 łyżeczka miodu

1,5 szklanki ciepłej wody

4 łyżki płatków owsianych

1 łyżka maku Sposób przygotowania Robienie ciastaWymieszaj wszystkie składniki w misce: trzy mąki, sól, 3 łyżki oliwy (jedna łyżka oliwy ma zostać do wysmarowania foremki), sól, miód i wodę. Ciasto przykryj czystą ściereczką i odstaw na ok. 2 godziny do wyrośnięcia. Przekładanie ciasta do foremkiKeksówkę wysmaruj oliwą i obsyp brzegi częścią płatków owsianych. Przełóż ciasto do foremki. Wygładź wierzch zwilżoną dłonią i posyp resztą płatków oraz makiem. Odstaw na pół godziny do wyrośnięcia. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Pieczenie chlebaPiecz chleb przez ok. 50 minut. Po wyjęciu z piekarnika wyjmij z foremki i ostudź na kratce.

Z czym jeść chleb owsiany?

Chleb owsiany możesz wykorzystywać tak samo, jak każde inne pieczywo. Doskonale smakuje świeży, wówczas tak naprawdę wystarczy samo masło i odrobina soli albo plasterek dobrego, żółtego sera czy wędliny. Chleb owsiany doskonale smakuje także z dodatkami na słodko, np. domową konfiturą.

Czytaj też:

Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!Czytaj też:

Tosty francuskie na śniadanie. Przepis na wersję słodką i wytrawną