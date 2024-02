Zapomniana zupa wraca do łask. Moja mama kiedyś gotowała ją na okrągło, teraz ja korzystam z przepisu

W sieci można znaleźć tysiące pomysłów na różne zupy. Od tych klasycznych, takich jak pomidorowa, ogórkowa czy rosół, po te bardziej nowoczesne lub pochodzące z innych krajów. Eksperymentowanie w kuchni jest świetne, jednak czasem warto wrócić też do przepisów, z których korzystały nasze babcie i mamy. Doskonałym przykładem jest zapomniana zupa o nazwie zarzucajka (znana też jako zarzutka).

Jak zrobić zupę zarzucajkę? Prosty przepis

Zupa zarzucajka to naprawdę proste, ale bardzo smaczne danie. Jej głównym składnikiem jest kiszona kapusta, dlatego z pewnością ta potrawa przypadnie do gustu miłośnikom kiszonek. Dodatkowo jest ona sycąca, a więc idealnie sprawdzi się na zimowe dni. Przed laty często gościła ona na polskich stołach, była jadana na Podkarpaciu i na Mazowszu, a teraz powoli znowu wraca do łask. Skąd nazwa „zarzucajka”? Kiedyś mawiano, że aby powstała ta potrawa, trzeba tradycyjną kartoflankę „zarzucić” kiszoną kapustą.

Przepis: Zupa zarzucajka Ta zapomniana zupa to połączenie wszystkiego, co najlepsze. Jest aromatyczna i cudownie sycąca Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 5 Składniki 2 litry wody

200 g kiszonej kapusty

5 ziemniaków

0,5 kg wędzonych kości wieprzowych

1 marchewka

1 pietruszka

1 kawałek selera

1 cebula

50 g słoniny

1 łyżka mąki Sposób przygotowania Obieranie i gotowanieNajpierw zalejcie wędzonkę i gotujcie na średnim ogniu. W tym czasie obierzcie marchewkę, pietruszkę, seler i cebulę i dodajcie do wywaru. Warzywa wcześniej możecie też podpiec na suchej patelni. Do zupy dodajcie też obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Całość gotujcie przez około 20 minut. Pokrójcie kapustę kiszoną i dodajcie ją do zupy, gdy ziemniaki będą już miękkie. Całość gotujcie jeszcze przez jakieś 15 minut. WytapianieWytopcie na patelni słoninę. Później zdejmijcie skwarki z patelni, a na tłuszcz wsypcie mąkę i zróbcie zasmażkę. Dodajcie zasmażkę do zupy. Na koniec wrzućcie do niej również skwarki.

Inne zapomniane dania, które warto zrobić

Kolejnym daniem, które zostało nieco wyparte przez czas z naszego jadłospisu jest karmuszka, czyli sycąca zupa gulaszowa prosto z Mazur. Jeśli macie ochotę na więcej takich potraw, które przygotowywało się przed laty, to bez problemu możecie wrócić do czasów dzieciństwa, robiąc blok czekoladowy, czyli sentymentalny przysmak z czasów PRL. Galaretki w cukrze to również przekąska sprzed lat, którą zajadał się niemal każdy z nas.

Do takich zapomnianych polskich specjałów należą też flaki po warszawsku, ale także kaszanka z gruszką czy legumina, czyli tradycyjny deser. Nasz kraj skrywa naprawdę wiele kulinarnych skarbów, dlatego warto pamiętać, że tradycyjne potrawy, z których możemy być dumni, to nie tylko kotlet schabowy, pierogi czy bigos. Polska ma bogatą tradycję kulinarną, z której warto czerpać podczas przygotowywania codziennych posiłków.

Dlaczego warto wykorzystywać przepisy sprzed lat?

Przepisy, z których korzystały nasze mamy i babcie charakteryzowały się dużą prostotą. Kluczem było między innymi używanie jakościowych składników, które często było pozyskiwane z własnych upraw – sadów czy ogródków domowych. Również teraz warto zadbać o to, by warzywa, mięso czy jajka były naprawdę dobre i pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Sami pewnie przekonaliście się nie raz o tym, że to naprawdę potrafi zmienić smak dania.

Przede wszystkim jednak przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury często opierają się na sprawdzonych metodach i składnikach, co sprawia, że potrawy są naprawdę obłędnie smaczne. Co więcej, korzystanie ze starych przepisów może być sposobem na ocalenie tradycji rodzinnych i lokalnych.

Czytaj też:

Rosół przygotowuję inaczej niż wszyscy. Wychodzi bajecznie smaczny bez dodawania kostki rosołowejCzytaj też:

Ta „zupa” przenosi mnie w cudowne czasy dzieciństwa. Sprawdź, jak przygotować coś z niczego