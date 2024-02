Co jeść, żeby się dobrze wyspać? Odkąd trzymam się tych zasad, to zasypiam jak niemowlę

Dobry sen jest kluczowym elementem zdrowego stylu życia. Podczas snu organizm regeneruje się, a to z kolei wpływa na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Odpowiednia ilość snu pomaga utrzymać dobre samopoczucie i koncentrację, korzystanie wpływa też na naszą odporność. Za jakość snu odpowiadają różne czynniki. Jednym z nich jest również to, co jemy wieczorem. Kluczowe jest więc odpowiednie komponowanie swojego jadłospisu.

Jak dieta wpływa na nasz sen?

Za rytm dobowy i sen odpowiada specjalny hormon – jest to melatonina produkowana przez szyszynkę. Produktem wyjściowym biosyntezy melatoniny jest tryptofan. Żeby doszło do odpowiedniej syntezy melatoniny, a przez to możliwy był zdrowy i jakościowy sen, osoba dorosła powinna spożywać około 5 mg tryptofanu na kg masy ciała. Nasz organizm nie jest w stanie go wytwarzać samodzielnie, dlatego musimy dostarczać go poprzez naszą dietę. To z kolei oznacza, że ma ona realny wpływ na to, czy się wysypiamy. W podstawowej diecie znajduje się wiele produktów, które zawierają tryptofan. Przede wszystkim jest to żywność zawierająca białko.

Co jeść, żeby się dobrze wyspać?

Żeby nasz sen był jakościowy, warto sięgać po takie produkty jak:



Mięso i ryby – postawcie głównie na chudy drób. Sięgajcie też po ryby – korzystnie wpływają na zdrowie i są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych.

– postawcie głównie na chudy drób. Sięgajcie też po ryby – korzystnie wpływają na zdrowie i są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nabiał i produkty mleczne – dobrze, żeby nasza kolacja obfitowała w sery żółte, parmezan, ale też twarogi i mleko. Zawierają wapń, który jest niezbędny w naszej codziennej diecie.

– dobrze, żeby nasza kolacja obfitowała w sery żółte, parmezan, ale też twarogi i mleko. Zawierają wapń, który jest niezbędny w naszej codziennej diecie. Warzywa i owoce – choć najbogatszym źródłem tryptofanu są produkty bogate w białko, to komponując kolację, nie zapominajcie też o „zieleninie”. Warzywa i owoce są źródłem błonnika i przeciwutleniaczy, które wpływają na spokojny sen.

– choć najbogatszym źródłem tryptofanu są produkty bogate w białko, to komponując kolację, nie zapominajcie też o „zieleninie”. Warzywa i owoce są źródłem błonnika i przeciwutleniaczy, które wpływają na spokojny sen. Nasiona roślin strączkowych – na przykład w 100 gramach soi znajduje się 608 mg tryptofanu.

– na przykład w 100 gramach soi znajduje się 608 mg tryptofanu. Jajka – najwięcej tryptofanu jest w żółtku jajka. Dodatkowo jajka korzystnie wpływają na zdrowie całego organizmu – są źródłem witamin z grupy B, D, E, K, A. Są również bogate w składniki mineralne, takie jak: selen, fosfor, cynk, żelazo, wapń.

Jakich produktów unikać przed snem?

Przed snem przede wszystkim powinniście unikać picia mocnej herbaty, a także kawy. Zawarta w nich kofeina działa pobudzająco, a więc w konsekwencji po wypiciu takiego napoju będziecie mieć ogromne problemy z zaśnięciem. Nie warto również sięgać po alkohol – choć może on spowodować szybsze zaśnięcie, to wasz sen będzie wtedy przerywany i znacznie mniej jakościowy.

Unikajcie też jedzenia przed snem ciężkostrawnych posiłków. Spożywanie ciężkich, tłustych potraw może prowadzić do niestrawności, zgagi oraz uczucia dyskomfortu podczas leżenia. Dodatkowo jedzenie może wywoływać zgagę oraz nieprzyjemne uczucie pieczenia w żołądku, co utrudnia zasypianie i prowadzi do niespokojnego snu. Pamiętajcie też, że jedzenie słodyczy lub innych produktów zawierających dużo cukru przed snem może prowadzić do wzrostu poziomu energii, co bardzo utrudnia zasypianie. Sprawdźcie również, czego jeszcze nie robić przed pójściem do łóżka. Warto zapoznać się także z innymi poradami zapewniającymi lepszy sen.

