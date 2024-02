Zrobiłam jajka po szkocku. To połączenie smaków wszystkich zaskoczyło

Do tej pory hasło „Szkocja” przywodziło mi na myśl głównie zamki, kilty i dudy. Niedawno do tej listy dołączyła nowa pozycja. Tym razem to skojarzenie kulinarne – jajka po szkocku. Zrobiłam je z ciekawości. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.

Przepis na jajka po szkocku (z języka angielskiego scotch eggs) pochodzi najprawdopodobniej z 1738 roku. Mimo upływu lat jego popularność nie słabnie. Danie podbiło serca nie tylko mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, ale również turystów odwiedzających Wielką Brytanię. Natrafiłam na tę potrawę, gdy szukałam niebanalnego pomysłu na rodzinne śniadanie. Jajecznica i omlet (choć niewątpliwe pyszne) uznałam za zbyt „oklepane”. Ciekawość wyszła mi na dobre. Dzięki niej poznałam nietuzinkowe połączenie składników, które świetnie wygląda i jeszcze lepiej smakuje. Teraz wszystkim Polecam spróbować jajek po szkocku. Jak zrobić jajka po szkocku? Scotch eggs to jajka na twardo „otulone” mięsem mielonym i panierką z bułki tartej. Ich przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane. Nie wymaga dużego wysiłku ani wielu godzin spędzonych w kuchni. Wystarczy niespełna 60 minut, by przyrządzić pyszny posiłek dla całej rodziny. Przepis: Jajka po szkocku Jeśli znudziła wam się jajecznica i macie dość omletów, postawcie na jajka po szkocku. Są pyszne, a jednocześnie proste w przygotowaniu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Brytyjska Czas przygotowania 35 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 9 Składniki 12 jajek

500 g mięsa mielonego

1 cebula

10 g musztardy

200 g bułki tartej

200 g mąki

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta wędzonej papryki

1 l oleju Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierzcie cebulę z łupin i pokrójcie ją w kostkę. Następnie podsmażcie warzywo na niewielkiej ilości oleju. Powinno się tylko zarumienić. Mielone mięso wieprzowe lub indycze połączcie z przyprawami, musztardą i cebulką. Roztrzepcie 3 jajka. Będą potrzebne do zrobienia panierki. Pozostałe ugotujcie na twardo w lekko osolonej wodzie. Gdy lekko ostygną, obierzcie je ze skorupki Obtaczanie jajekWystudzone i pozbawione skorupki jajka obtoczcie w mięsie mielonym (tak by powstały niewielkie kulki). Uformowane kuleczki panierujcie w roztrzepanym jajku, mące i bułce tartej. Smażenie jajekWlejcie olej do garnka i poczekajcie aż się mocno rozgrzeje. Potem wrzućcie do tłuszczu panierowane jajka i smażcie je na złoty kolor (około 5 minut). Jeśli nie macie pewności, czy olej zyskał odpowiednią temperaturę, użyjcie termometru kuchennego. Możecie też wykorzystać niewielki kawałek miąższu chleba. Wrzućcie go do oleju i odliczcie do 16. Jeśli po tym czasie zyska rumiany kolor, to znak, by zacząć smażenie. Podawanie jajekPrzed podaniem jajek odsączcie je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Jajka po szkocku wspaniale komponują się ze świeżym pieczywem lub sosem, na przykład chrzanowym, musztardowym lub czosnkowym. Wszystko zależy od waszych indywidualnych preferencji. Scotch eggs świetnie sprawdzają się także jako samodzielna przekąska. To idealna propozycja na śniadanie lub lunch. Możecie je spakować i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Choć, w moim odczuciu, lepiej smakują na ciepło niż na zimno. Scotch eggs – wskazówki W klasycznym przepisie na scotch eggs występują jajka na twardo. By uzyskać odpowiedni efekt, należy gotować je przez 8-10 minut od momentu doprowadzenia wody do wrzenia. Pamiętajcie, że jajka nie mogą być przegotowane. Możecie jednak nieco poeksperymentować i przyrządzić jajka na półtwardo (wystarczy skrócić czas ich gotowania do 4-6 minut). Wtedy żółtko będzie miało płynną konsystencję. Należy poddać je obróbce termicznej bezpośrednio przed obtaczaniem w mięsie i panierowaniem. Czytaj też:

