W przepisie na pastę jajeczną wprowadziłam małą zmianę, a zyskałam wiele. Polecam nową recepturę

Uwielbiam pastę jajeczną do kanapek – szczególnie na niedzielne śniadanie. Cenią ją sobie za prostotę, smak oraz możliwość szybkiego przygotowania pożywnego posiłku. W moim przepisie zawsze obecny był majonez, ponieważ sprawiał, że smarowidło było kremowe i miało bardziej wyrazisty smak. Jednak ze względów zdrowotnych majonez musiał zniknąć z mojego jadłospisu. Patent, by zastąpić go w paście jajecznej jogurtem greckim sprzedała mi dietetyczka. Postanowiłam go wypróbować i okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Jest nie tylko zdrowsza, ale ma delikatniejszy smak, więc moje dzieci zdecydowanie wolą tę wersję. Zobacz, jak zrobić pastę jajeczną bez majonezu.

Przepis: Pasta jajeczna ze szczypiorem Pasty kanapkowe można zrobić w wielu wariantach. Ja polecam pastę jajeczną w wersji bez majonezu. Jest pyszna i zdrowsza od tradycyjnego smarowidła do pieczywa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 170 w każdej porcji Składniki 4 jajka

2 łyżki jogurtu greckiego

1 cebula

2 łyżki posiekanego szczypiorku

sól

pieprz Sposób przygotowania GotowanieUgotuj jajka na twardo. Zazwyczaj zajmuje to około 9-10 minut – licząc od momentu, gdy woda zaczyna wrzeć. Po ugotowaniu ostudź je pod zimną wodą, a następnie obierz ze skorupek. KrojeniePokrój jajka na drobne kawałki lub ugnieć widelcem, ale do takiej konsystencji, by wyczuwalne były grudki. Pasta nie musi być idealnie gładkie, chyba że preferujesz taką konsystencję. MieszanieW misce wymieszaj posiekane jajka z jogurtem greckim (opcjonalnie możesz użyć jogurt naturalny). Dodaj bardzo drobno posiekaną małą cebulę oraz szczypiorek. Dopraw pastę solą i świeżo mielonym czarnym pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszaj.

Zanim przystąpisz do robienia smarowidła, sprawdź trik, który ułatwi ci życie i przyspieszy zrobienie pasty jajecznej: Poradnik. Jak łatwo i szybko obrać jajka.

Pastę jajeczną możesz schłodzić w lodówce przed podaniem, aby smaki się lepiej połączyły, lub spożywać od razu. Najlepiej smakuje rozsmarowana na ulubionym pieczywie. Możesz łączyć ją również z warzywami. Ja najczęściej dodaję drobno pokrojonego ogórka kiszonego. Pycha!

Pasta jajeczna z jogurtem greckim ma trochę lżejszą i mniej gęstą konsystencję niż wersja z majonezem, bo choć jogurt ten jest gęsty, to nie jest tak oleisty jak majonez. Dodatkowo zamiana tych składników jest korzystna dla zdrowia. Naturalny jogurt grecki jest zdrowszą alternatywą dla majonezu – zawiera mniej tłuszczu i jest bogaty w białko.

