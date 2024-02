Jogurt i śmietana są już passe. Teraz tym składnikiem zabielam zupę pomidorową

Zupa pomidorowa gości na moim stole bardzo często. To jedno z tych dań, które łączy pokolenia. Przepadają za nim zarówno młodsi, jak i starsi członkowie mojej rodziny. Każdy ma patent na jego przygotowanie. Większość podąża utartymi, kulinarnymi ścieżkami i korzysta z tradycyjnej, sprawdzonej receptury. Inni lubią przełamywać schematy, co skutkuje urozmaicaniem klasycznego przepisu na pomidorówkę. Należę do drugiej grupy i chętnie eksperymentuję w kuchni. „Doświadczenia” z pomidorówką w roli głównej zaliczam do udanych. Zobaczcie, jak tym razem „podkręciłam” jej smak.

Czym zabielić zupę pomidorową, by wzbogacić jej smak?

Do zabielenia zupy pomidorowej zwykle wykorzystuje się śmietanę lub jogurt naturalny. Ja postanowiłam sięgnąć po mascarpone. To serek twarogowy wytwarzany ze śmietanki mleka krowiego, popularny składnik włoskich deserów, takich jak na przykład tiramisu. Doskonale sprawdza się jednak również w daniach wytrawnych. Dzięki niemu pomidorówka zyskuje delikatniejszy, lekko słodkawy smak. Poza tym zmienia swoją konsystencję. Staje się gęściejsza, a jednocześnie bardziej kremowa i sycąca. Zaspokaja uczucie głodu na dłużej. Pamiętajcie jednak, że mascarpone to dość kaloryczny dodatek (100 gramów produktu dostarcza około 400 kcal). Nie przesadzajcie więc z jego ilością. Wystarczą około dwie niepełne łyżki na 300 mililitrów zupy.

Przepis: Zupa pomidorowa z mascarpone Dzięki dodatkowi sera danie zyskuje kremową, aksamitną konsystencję i ciekawy, niepowtarzalny smak. Wypróbujcie przepis, a nie pożałujecie Składniki 15 ml oliwy z oliwek

1 cebula

1 ząbek czosnku

400 g pomidorów z puszki

400 g passaty

400 ml bulionu jarzynowego

szczypta suszonego oregano

sól

pieprz

25 g mascarpone

15 ml śmietanki Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierzcie cebulę z łupin i pokrójcie w kosteczkę. Następnie podsmażcie je lekko na oliwie. Przygotowanie zupyDo garnka wlejcie bulion i passatę. Dodajcie pomidory. Doprowadźcie zupę do wrzenia i gotujcie przez 20-30 minut. W osobnej miseczce wymieszajcie mascarpone z jogurtem i dodajcie do niego trochę gorącej zupy, cały czas mieszając. Tak zahartowane serek dodajcie następnie do pomidorowej. Całość zmiksujcie na gładką masę i doprawcie. Podawanie zupyGotową zupę wlejcie do miseczek i podawajcie z makaronem lub ryżem.

Inne mniej znane dodatki do zupy pomidorowej

Mascarpone to niejedyny składnik, który „podkręca” zupę pomidorową. Jeżeli chcecie nieco wyostrzyć jej smak sięgnijcie po musztardę lub imbir. Możecie też nadać jej bardziej meksykański charakter za sprawą kukurydzy. A jeśli zależy wam na tym, by danie zyskało więcej wartości odżywczych, dorzuć do niego trochę suszonej żurawiny. Produkt ten jest znany ze swoich antyoksydacyjnych właściwości. Chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, między innymi miażdżycy i schorzeń o podłożu nowotworowym.

Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej kwestii – nie przesadzajcie z ilością dodatków do zupy pomidorowej. W przeciwnym razie osiągniecie efekt odwrotny od zamierzonego i zepsujecie danie. Często mniej znaczy więcej, choć oczywiście wszystko zależy od waszych indywidualnych upodobań. Dlatego kosztujcie, próbujcie i szukajcie ulubionych smaków. Nie bójcie się przy tym zboczyć czasem z utartych, kulinarnych ścieżek.

