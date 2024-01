Dodaję to do pomidorowej zamiast makaronu i ryżu. Niektórzy są oburzeni, ale smakuje genialnie

Klasyczną pomidorówkę śmiało można nazwać „królową polskich zup”. Zaraz obok rosołu jest to tradycyjne danie, które bardzo często gości w większości polskich domów. Jest ona rozgrzewająca, ale też pełna smaku. Choć zazwyczaj podaje się ją z makaronem lub ryżem, istnieje jeszcze jedna, znacznie mniej popularna opcja.

Zupa pomidorowa bez makaronu ani ryżu

Jeśli raz spróbujecie podać zupę pomidorową z tym dodatkiem – zobaczycie, że będziecie chętnie i często wracać do korzystania z tego patentu. Najczęściej do pomidorówki dodaje się makaron, niektórzy są też zwolennikami podawania jej z ryżem (choć tych osób jest jednak znacznie mniej). Zupa pomidorowa w tej postaci może się jednak szybko znudzić, dlatego warto postawić na ciekawe urozmaicenie.

Co dodać do pomidorowej, by smakowała naprawdę świetnie i nie była nudna? Śmiało możecie użyć do tego ziemniaków. Choć u niektórych osób to połączenie może wywołać oburzenie, to całość smakuje naprawdę świetnie. Warzywa te doskonale komponują się ze smakiem pozostałych składników zupy pomidorowej. Dzięki nim potrawa ta będzie też bardziej sycąca. Wystarczy, że pokrojone w kostkę i ugotowane ziemniaki dodacie do zupy.

Inne nietypowe dodatki do zupy pomidorowej

Jeśli nie macie ochoty dodawać do zupy pomidorowej ziemniaków, możecie wybrać inne dodatki. Dobrze sprawdzi się między innymi kasza kuskus. Jeśli chcecie postawić na jeszcze większe urozmaicenie – możecie dodać meksykański akcent i podać pomidorówkę z fasolą oraz kukurydzą.

Oryginalnym pomysłem jest też dodanie do niej pokrojonych na cienkie paseczki naleśników. Miłośnicy bardziej klasycznych opcji mogą dodać do niej kluski lane – gwarantujemy, że wtedy przypomni się wam smak dzieciństwa.

Z czym jeszcze można podawać zupę pomidorową?

Zupa pomidorowa świetnie komponuje się z różnymi dodatkami, które podkreślają jej smak i nadają różnorodności. Ciekawym pomysłem jest dodanie do niej grzanek czosnkowych – pokrojone w kostkę pieczywo można podsmażyć na patelni z czosnkiem i oliwą, a następnie użyć jako dodatek do tej zupy. Dodają chrupkości i aromatu. Możecie dodać również odrobinę kwaśnej śmietany – dodatek ten z kolei nada zupie pomidorowej łagodności i delikatności. Można ją dodać na wierzch zupy lub zmieszać bezpośrednio przed podaniem.

Śmiało możecie dorzucić do zupy pomidorowej też starty, żółty ser – wtedy całość nabierze ciekawej konsystencji i będzie jeszcze smaczniejsza. Nie zapomnijcie też o przyprawach – do pomidorówki idealnie pasuje natka pietruszki, oregano czy posiekana bazylia. Koniecznie sprawdźcie też, jak podkręcić smak pomidorowej. Możecie również ugotować zupę pomidorową bez koncentratu, co dla wielu osób również będzie nowością.

