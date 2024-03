Nie kupuję już syropu klonowego. Znalazłam jego lepszy polski odpowiednik. Robię go sama w domu

Produkcja syropu z buraka, zwanego również fjutem lub cyropem, ma na Pomorzu bardzo długą tradycję. Dawniej do jego wyrobu wykorzystywano parownik (parnik) do ziemniaków. Urządzenie miało kształt kotła i było używane do podgrzewania wody i przygotowywania karmy dla zwierząt. Obecnie sięga się po inne, bardziej nowoczesne sprzęty. Nie zmienia to jednak faktu, że proces robienia syropu jest dość pracochłonny i wymaga sporej dawki cierpliwości. Smak finalnego produktu wynagradza jednak wszystkie poniesione trudy.

Przepis: Syrop z buraka To doskonały zamiennik syropu klonowego. Pasuje do wielu różnych deserów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 godz. Liczba porcji 20 Składniki 4 buraki cukrowe

woda Sposób przygotowania Szykowanie składnikówBuraki umyjcie, obierzcie ze skórki i zetrzyjcie na tarce o średnich oczkach. Przyrządzanie syropuStarte buraki przełóżcie do garnka i zalejcie wodą. Płyn powinien całkowicie przykryć warzywa. Gotujcie buraki tak długo, aż będą miękkie. Gdy lekko przestygną, wyciśnijcie z nich sok (przez gazę lub przy użyciu sokowirówki). Sok przelejcie do osobnego naczynia i gotujcie na wolnym ogniu do momentu aż zgęstnieje. Trwa to dość długo (minimum 5 godzin). Przechowywanie syropuGotowy syrop przelejcie do osobnego, zamykanego naczynia i przechowujcie w chłodnym i suchym miejscu.

Do czego pasuje syrop z buraka?

Syrop z buraka ma ciemnobrązowy kolor i gęstą, ciągliwą konsystencję. To właśnie jej najprawdopodobniej zawdzięcza swoją inną, dość zabawną nazwę. Jego wyróżnikiem jest również ciekawy, intensywny słodki, lekko karmelowy smak. Syrop buraczany świetnie pasuje do różnego rodzaju deserów, na przykład naleśników, racuchów czy innych placuszków, a także domowych lodów, ciast oraz budyniów. Dodaje się go również do herbaty bądź mleka (jako zamiennik miodu).

Jak przechowywać syrop z buraka?

Syrop z buraka należy trzymać w suchym i chłodnym miejscu bez dostępu do światła słonecznego i z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy kuchenki. Przechowywany w odpowiednich warunkach „przetrwa” dość długo, bo nawet sześć miesięcy. Po otwarciu lepiej przenieść go do lodówki i zużyć w ciągu 7-14 dni. Z czterech buraków cukrowych wyjdzie około 300 ml syropu.

