Znalazłam patent na obłędnie puszysty biszkopt. Dolewam do ciasta łyżkę tego płynu i wychodzi idealne

Doświadczone gospodynie mają wiele trików na to, by ich ciasta i potrawy smakowały naprawdę doskonale. Takie patenty zazwyczaj przekazywane są z pokolenia na pokolenie, niekiedy można je znaleźć też na przykład w przepiśniku babci. Biszkopt jest dość ryzykownym ciastem, ponieważ zdarza się, że opada zaraz po upieczeniu. Na to jednak też jest sposób – gwarantujemy, że będziecie go używać już zawsze.

Patent na obłędnie puszysty biszkopt

Żeby wasz biszkopt wyszedł puszysty jak chmurka, będziecie potrzebować tylko jednego produktu. Chodzi o ocet, który z pewnością większość z was ma w swojej kuchni. Już jedna łyżka tego płynu dodana do ciasta sprawi, że wasz wypiek będzie pulchny i nie opadnie. Choć z pozoru takie połączenie wydaje się dość ryzykowane, to nie musicie się obawiać – ocet w żaden sposób nie będzie wyczuwalny w cieście (jego nieprzyjemny zapach również). Dodatek ten sprawi jednak, że po upieczeniu będzie ono wyjątkowo puszyste. Co więcej, ocet wspaniale nawilża biszkopt, dzięki czemu będzie jeszcze smaczniejszy.

Co jeszcze zrobić, żeby biszkopt nie opadł?

Podczas pieczenia biszkoptu bardzo ważne jest przestrzeganie kilku zasad. Chodzi między innymi o to, by temperatura pieczenia nie była zbyt niska. Ten rodzaj ciasta powinien być pieczony w piekarniku nagrzanym do 180-200 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura będzie niższa – biszkopt opadnie lub po prostu nie wyrośnie wcale. Bardzo ważne jest też, by podczas pieczenia nie otwierać drzwiczek piekarnika – jest to najprostszy sposób do popsucia wypieku.

Musicie zwrócić też uwagę na temperaturę produktów, których używacie do przyrządzenia tego ciasta. Przyczyną tego, że biszkopt opada, może być zbyt duża różnica w temperaturze składników – chodzi o to, by nie łączyć produktów o temperaturze pokojowej z tymi wyjętymi prosto z lodówki. Pamiętajcie również, by nie wyjmować biszkoptu z piekarnika zaraz po jego upieczeniu. Najpierw wyłączcie piekarnik, uchylcie lekko drzwiczki i zostawcie tam ciasto jeszcze na około pół godziny.

O czym jeszcze pamiętać przygotowując biszkopt? Ciekawe triki

Żeby wasz biszkopt wyszedł jeszcze smaczniejszy i bardziej puszysty – zamiast zwykłego cukru dodajcie do niego cukier puder. Jest on znacznie lżejszy od klasycznej wersji, dlatego dobrze wpłynie na konsystencję ciasta. Pamiętajcie również, by po dodaniu mąki nie miksować już masy – mieszajcie ją wtedy delikatnie drewnianą łyżką.

Po wyjęciu biszkoptu z piekarnika włóżcie go na kilka minut do lodówki. Jest to babciny patent, który sprawi, że znacznie łatwiej będzie wam wyjąć biszkopt z foremki. Pęcherzyki powietrza popękają, a wypiek zachowa swój kształt. Jeśli chcecie wypróbować te patenty – przygotujcie na przykład galaretowiec na biszkopcie. Możecie zrobić też biszkopt bez przepisu, który z pewnością przypadnie wam do gustu.

