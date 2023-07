Galaretowiec na biszkopcie. Przepis na śmietanowiec z babcinego przepiśnika

Ciasta z galaretką świetnie sprawdzają się w upalne dni. Są smaczne i lekkie, dobrze komponują się na przykład z mrożoną kawą czy lemoniadą. Jednak podczas przygotowań warto uwzględnić wysoką temperaturę i zwrócić uwagę szczególnie na sposób przygotowania galaretek, a później śmietankowej masy. Jeśli zbyt krótko będziemy trzymać je w lodówce, ciasto może nie nabrać odpowiedniej konsystencji i zwyczajnie nam się nie uda.

Słodki salceson babci Jagody to przepis pochodzący z mojego rodzinnego przepiśnika. Pamiętam, jak w dzieciństwie zajadałam się tym ciastem, które w czasach ówczesnej szarej Polski było wielkim rarytasem. Głównie ze względu na feerię barw i smaków oraz na elegancki sposób podania.

Zrób domowy śmietanowiec

Przepis: Galaretowiec (słodki salceson) babci Jagody Ciasto, które idealnie smakuje w upalny dzień. I do tego perfekcyjnie wygląda! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 13 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 270 Składniki 1,5 szklanki mąki pszennej

6 jajek

6 łyżek cukru

Szczypta soli do białek

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Śmietana 30 procent – 500 ml

4 galaretki w różnych kolorach

4 łyżki żelatyny

100 ml gorącej wody

6 łyżek cukru pudru

1 cukier waniliowy Sposób przygotowania Ubijanie białek z cukremOddziel białka od żółtek. Białka umieść w suchej misce, dodaj szczyptę soli i zacznij ubijać. Kiedy konsystencja masy będzie coraz bardziej sztywna, stopniowo dodawaj cukier. Ubijaj do momentu aż składniki się połączą i powstanie jednolita, sztywna piana. Dodawanie żółtekDo ubitej piany dodawaj po jednym żółtku i mieszaj drewnianą łyżką lub mikserem na wolnych obrotach. Dodawanie mąki i proszku do pieczeniaGdy masa jajeczna będzie gotowa, zacznij dodawać do niej mąkę i proszek do pieczenia. Rób to bardzo powoli, również możesz użyć do tego miksera lub łyżki. Ważne jest, aby powstała masa była jednolita. Pieczenie biszkoptuOkrągłą blachę wyłóż papierem do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 170 stopni C. Wlej przygotowaną masę i piecz około 30 minut. Krojenie biszkoptuGdy biszkopt wystygnie, przekrój go na dwie równe części. Przygotowanie galaretekPrzygotuj 4 różne galaretki np. czerwoną, zieloną, pomarańczową i żółtą. Każdą wsyp do osobnego talerza lub miski i rozpuść w 200 mln gorącej wody. Następnie poczekaj aż galaretki będą chłodne i wstaw je na kilka godzin do lodówki. Gdy stężeją, każdą z nich pokrój w kostkę i ponownie ostaw do lodówki, aby utrzymały swoją konsystencję. Przygotowanie żelatynyDo miski wsyp żelatynę, zalej ją gorącą wodą i bardzo dobrze zamieszaj, aby żelatyna się rozpuściła. Powstałą mieszankę odstaw do wystygnięcia. Łączenie składnikówDo miski wlej śmietanę, cukier puder, cukier waniliowy. Te wszystkie składniki połącz trzepaczką lub mikserem. Następnie do masy wlej wystudzoną żelatynę i całość zamieszaj. Na końcu dodaje pokrojone galaretki i wszystko bardzo delikatnie połącz. Przełożenie biszkoptów i masyBlachę wyłóż folią, na której umieść upieczony wcześniej biszkopt. Wyłóż na niego galaretkową masę, rozprowadzając ją bardzo dokładnie. Na masie połóż drugą część biszkoptu, sprawdzając, czy dobrze przylega. ChłodzenieTak przygotowane ciasto włóż na co najmniej 5 godzin do lodówki, aby stężało. Najlepiej pozostaw je tam na całą noc. Tak prezentuje się słodki salceson (galaretowiec)

Jak przechowywać galaretowiec?

Warto też zwrócić uwagę na sposób przechowywania galaretowca – może spędzić w lodówce 3-4 dni pod warunkiem, że nie będziemy go zbyt długo wystawiać na zewnątrz. Zróbmy to przed samym podaniem ciasta, a gdy odkroimy potrzebną liczbę kawałków, odstawmy deser do lodówki.

Ponieważ ciasto może przechodzić zapachem produktów trzymanych w lodówce, warto je odpowiednio zakryć.

Czytaj też:

Zrób sernik na zimno z 2 składników. To idealny przepis na deser na upalne dniCzytaj też:

Ciasto owocowe na kefirze. Możesz dodać dowolne owoce