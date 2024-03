Ten dodatek wzniesie wielkanocną ćwikłę z chrzanem na wyższy poziom. Zanotujcie przepis

W tradycyjnym przepisie na wielkanocną ćwikłę znajdują się składniki, takie jak buraki ćwikłowe, tarty chrzan, sok z cytryny lub ocet jabłkowy, a także przyprawy (sól, pieprz i cukier). Warto wzbogacić tę klasyczną recepturę o jeszcze jeden pyszny dodatek. Dla wielu osób może być on sporym zaskoczeniem. Ale bez obaw. Smak sałatki na nim nie straci. Wręcz przeciwnie – zyska głębię. Słodycz buraków zostanie lekko „podkręcona”.

Nietypowy dodatek do ćwikły z chrzanem

Niecodziennym dodatkiem do ćwikły z chrzanem, który podbija jej smak są powidła śliwkowe. Najlepiej sprawdzają się przetwory domowej roboty. Jeśli jednak nie macie ich pod ręką, możecie sięgnąć po sklepowe „gotowce”. Zwracajcie jednak szczególną uwagę na ich skład. Wybierajcie artykuły spożywcze z małą ilością cukru, bez sztucznych barwników i konserwantów. Pamiętajcie, że te składniki, których w danym produkcie jest najwięcej znajdują się na początku listy widocznej na etykiecie.

Nie musicie „trzymać się” sztywno wskazanego wyżej przepisu. Możecie dowolnie zmieniać proporcje poszczególnych składników, zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Jeśli lubicie ostrzejsze smaki, dodajcie do sałatki więcej chrzanu. Jeżeli natomiast jesteście fanami przekąski w nieco łagodniejszej wersji, sięgnijcie po większą ilość powideł śliwkowych. Warto na bieżąco kontrolować smak ćwikły. Dzięki temu zyskacie pewność, że żaden ze składników nie dominuje nad innymi.

3 buraki

3 łyżeczki tartego chrzanu

3 łyżki soku z cytryny

1 łyżka powideł śliwkowych

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówBuraki umyjcie i obierzcie ze skórki, a następnie gotujcie je na wolnym ogniu do miękkości. Robienie ćwikłyUgotowane buraki zetrzyjcie na tarce. Do warzyw dodajcie pozostałe składniki i wymieszajcie całość. Dodajcie sól i pieprz wedle uznania. Gotową sałatkę odstawcie w chłodne miejsce na 15-20 minut, by smaki się „przegryzły”.

Ćwikła z chrzanem – wskazówki

Do przygotowania wielkanocnej ćwikły możecie wykorzystać pieczone buraki zamiast gotowanych. Wystarczy, że umyjecie je, obierzecie ze skórki i zawiniecie każde warzywo w folię aluminiową. Potem ułóżcie wszystkie „pakunki” na blasze do pieczenia i wsadźcie ją do piekarnika nagrzanego temperatury 190-200 stopni Celsjusza. Buraki powinny w nim spędzić około 60 minut. Sałatkę najlepiej przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym słoiczku (nie dłużej niż 14 dni). Sałatka doskonale pasuje do mięs (na ciepło i na zimno), pasztetów, wędlin, a także warzyw.

