Szynka na Wielkanoc z przepisu Ewy Wachowicz. Jeden składnik z marynaty porządnie mnie zaskoczył

Na wielkanocnym stole królują oczywiście jajka – mogą być podawane na twardo, faszerowane, w majonezie, z chrzanem oraz na przykład jako składnik sałatek. Obowiązkową pozycją jest także żurek lub barszcz biały, słodkie wypieki, ale też mięsa. Święta będą wyjątkowo smaczne, jeśli podacie pieczoną szynkę według przepisu Ewy Wachowicz. Kluczowy jest w niej jeden składnik, który dla wielu osób z pewnością będzie zaskoczeniem.

Jak zrobić pieczoną szynkę według przepisu Ewy Wachowicz?

Ewa Wachowicz podzieliła się swoim przepisem na pieczoną szynkę. Zaprezentowała go w programie „Ewa gotuje”. W przepisie niezwykle ważne jest dostosowanie temperatury do momentu pieczenia mięsa. Chodzi o to, by najpierw piec szynkę w temperaturze 180 stopni Celsjusza bez przykrycia przez około 20 minut, a dopiero później należy ją przykryć. Wtedy czas pieczenia musi być już o wiele dłuższy – nie powinniście wyjmować szynki z piekarnika przez około 3-4 godziny, a mięso musi piec się w temperaturze 120 stopni Celsjusza. Jest to sekret cudownie kruchej, ale też wyjątkowo soczystej szynki.

Przepis: Szynka pieczona Szynka z tego przepisu jest wyjątkowo smaczna i aromatyczna, koniecznie spróbujcie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 4 godz. Liczba porcji 6 Składniki 3 cebule

pół szklanki soku jabłkowego

1 łyżka sosu Worcester

5 ziarenek ziela angielskiego

3 liście laurowe

ok. 1 kg szynki wieprzowej bez kości

3-4 ząbki czosnku

1 łyżka oliwy

sól, pierz, majeranek Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaNajpierw osuszcie szynkę za pomocą ręcznika papierowego. Następnie przełóżcie ją do miski, dodajcie oliwę, płaską łyżeczkę soli oraz pieprzu i przeciśnięty przez praskę czosnek. Taką mieszanką porządnie natrzyjcie mięso. MieszanieObierzcie cebulę i pokrójcie ją w piórka. Dodajcie ją do miski z mięsem. Wlejcie też sok jabłkowy oraz sos Worcester. Dodajcie także ziele angielskie i liście laurowe. Całość dokładnie wymieszajcie. Miskę zakryjcie pokrywką lub folią do żywności i wstawcie do lodówki na całą noc. PieczenieGdy szynka będzie już zamarynowana – przełóżcie ją do naczynia żaroodpornego. Piekarnik rozgrzejcie do temperatury 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez 20 minut ze zdjętą pokrywką. Następnie, gdy upłynie już ten czas, zmniejszcie moc piekarnika do 120 stopni Celsjusza i przykryjcie naczynie żaroodporne. W ten sposób pieczcie szynkę przez około 3-4 godziny.

Jak marynować mięso, by było idealnie kruche?

Należy pamiętać o tym, że marynowanie mięsa powinno trwać kilka godzin, a najlepiej – całą noc. Wtedy smaki dobrze się „przegryzą”, a mięso idealnie nasiąknie aromatem marynaty. Możecie mieć wtedy gwarancję, że nikt nie oprze się waszej szynce. Zadbajcie też o to, by wasze mięso było w całości pokryte marynatą – musi zostać ona równomiernie wchłonięta przez nie. Jeśli kawałki mięsa są dość grube – możecie je delikatnie ponacinać lub ponakłuwać, by marynata mogła wniknąć w jego środek.

Jak przygotować pyszną szynkę pieczoną? Porady

Żeby szynka po upieczeniu była cudowanie krucha, a przy tym soczysta, musicie przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad. Przede wszystkim, gdy będziecie wybierać mięso – zadbajcie o to, żeby było ono lekko poprzerastane tłuszczem, będzie wtedy naprawdę bardzo soczyste, ale też równomiernie upieczone. Jeśli z kolei zauważycie, że mięso z wierzchu przypieka się zbyt szybko, to przełóżcie szynkę na niższą półkę w piekarniku.

Ciekawym trikiem na uzyskanie obłędnie soczystego mięsa jest podlewanie szynki podczas pieczenia od czasu do czasu bulionem. Z kolei przed podaniem warto odstawić mięso na jakieś 10 minut, dzięki czemu soki w nim równomiernie się rozprzestrzenią. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby schab był nieziemsko miękki i soczysty. Jeśli macie ochotę na więcej „kuchennych eksperymentów” z mięsem w roli głównej, to warto wiedzieć też, jak upiec boczek w piekarniku – dzięki tym radom wyjdzie naprawdę idealny.

